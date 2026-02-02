Naslovnica
Film/TV

Belo se pere na devetdeset doživel beograjsko premiero

Beograd, 02. 02. 2026 18.32 pred 12 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
K.Z.
Film Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika je doživel premiero na Filmskem festivalu v Beogradu. Tako kot v Sloveniji celovečerec ni pustil ravnodušnih niti srbskih gledalcev, ki so dvorano zapuščali vidno ganjeni, poleg režiserja pa se je projekcije udeležil velik del ekipe.

Režiser Marko Naberšnik je pred projekcijo nagovoril občinstvo in poudaril: "V ta film je bilo vloženega sedem let dela. Gre za resnično zgodbo in ne bi razkril več – naj film govori sam zase. Vesel sem, da je velik del filmske ekipe nocoj z nami v Beogradu."

FOTO: Tanja Drobnjak

Filmski producent Aleš Pavlin pa je čustveni večer opisal z besedami: "V veliko čast in veselje mi je, da sem nocoj tukaj. To je zame zelo čustven trenutek. Čeprav sem veliko delal na projektih v Srbiji, še nikoli nismo imeli slovenskega filma v tako polni dvorani. Želim vam prijeten večer ob tej naši čudoviti zgodbi. Srbska udeležba v filmu, z mojstrsko žensko vlogo, je za nas še posebej pomembna."

Pred premiero je igralka Anica Dobra, ki ima v filmu opazno vlogo, povedala: "Filmska adaptacija romana Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj vstopa v prostor družinskih mitologij, potlačenih travm in tistih majhnih, vsakdanjih duhovitih absurdnosti, ki sestavljajo življenje na območju nekdanje Jugoslavije. Gre za delo, ki ne poskuša zgraditi spektakla, temveč mikrokozmos družine, katere člani so hkrati žrtve časa in motilci lastne sreče. Gre za film o življenju, ki je hkrati preživeto in pogrešano, je film o tišini, ki je preglasna, o tem, kako se imajo družine v naši regiji rade na neroden, pogosto napačen, a globok način. Univerzalnost te zgodbe je v tem, da ima vsaka kultura svojo tipično družino, čeprav si tega ne znajo priznati."

FOTO: Tanja Drobnjak

Bronja Žakelj, avtorica knjige, po kateri je bil posnet film, je po premieri povedala: "Veselim se dejstva, da film Belo se pere na devetdeset prihaja k festivalskemu občinstvu v Srbiji, v Beogradu. To je majhna, a pomembna stvar za film, ki razgalja resničnost, brez ličil in olepševanja, a kljub temu nosi svetlobo, upanje – in belino."

Poleg Anice Dobre v filmu nastopa tudi impresivna igralska zasedba, ki jo sestavljajo: Lea Cok, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc.

Razlagalnik

Marko Naberšnik je slovenski filmski režiser in scenarist, znan po svojih delih, ki pogosto raziskujejo kompleksne medosebne odnose in družbene teme. Rodil se je leta 1973 v Mariboru. S svojim prvim celovečernim filmom 'Petelinji zajtrk' je leta 2007 prejel nagrado občinstva na filmskem festivalu v Portorožu. 'Belo se pere na devetdeset' je njegov peti celovečerni film, ki nadaljuje njegovo tradicijo ustvarjanja avtorskih filmov z močnim čustvenim nabojem.

Filmski festival v Beogradu (kratko FAF) je ena najstarejših in najpomembnejših filmskih manifestacij v Srbiji in jugovzhodni Evropi. Ustanovljen je bil leta 1971 in je skozi leta predstavil širok spekter domačih in mednarodnih filmov, od igranih celovečercev do dokumentarnih in kratkih filmov. Festival je platforma za promocijo novih filmskih del, srečevanje filmskih ustvarjalcev ter razpravo o sodobnih filmskih trendih in družbenih vprašanjih, ki jih filmi naslavljajo.

Roman 'Belo se pere na devedeset' avtorice Bronje Žakelj je avtobiografsko delo, ki bralca popelje skozi življenje ženske v času Jugoslavije, od njene mladosti do odraslosti. Knjiga se poglobljeno dotika tem družinskih odnosov, potlačenih travm, iskanja identitete in soočanja z družbenimi ter osebnimi izzivi v specifičnem zgodovinskem in kulturnem kontekstu nekdanje Jugoslavije. Avtoričin slog je neposreden in iskren, kar omogoča bralcu, da se globoko poistoveti z zgodbo in njenimi čustvi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
belo se pere na devetdeset premiera film beograd
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
02. 02. 2026 19.59
👏čestitke za odličen slo film👏Marko Naberšnik 👏
Odgovori
+2
2 0
bohinj je zakon
02. 02. 2026 19.36
Ne bom gledal. Vse kar diši po yugonostalgijji je nepotrebno. To državo so vsi popljuvali. In naj ostane tako. Konec. Kaj se bomo pretvarjali?
Odgovori
-3
0 3
Betuul
03. 02. 2026 16.45
🤕😷
Odgovori
0 0
Pajo_36
02. 02. 2026 19.19
Bravo ! Men je dober film. Sicer bo SDSovce kap, ker se podvomi v slovensko samostojnost in dogodke v devetdesetih. Končno nekje. In seveda protiutež temu prikaže vsakodnevne dogodke takrat ob bok težki zgodbi.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
