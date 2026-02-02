Belo se pere na devetdeset doživel beograjsko premiero

Režiser Marko Naberšnik je pred projekcijo nagovoril občinstvo in poudaril: "V ta film je bilo vloženega sedem let dela. Gre za resnično zgodbo in ne bi razkril več – naj film govori sam zase. Vesel sem, da je velik del filmske ekipe nocoj z nami v Beogradu."

Filmski producent Aleš Pavlin pa je čustveni večer opisal z besedami: "V veliko čast in veselje mi je, da sem nocoj tukaj. To je zame zelo čustven trenutek. Čeprav sem veliko delal na projektih v Srbiji, še nikoli nismo imeli slovenskega filma v tako polni dvorani. Želim vam prijeten večer ob tej naši čudoviti zgodbi. Srbska udeležba v filmu, z mojstrsko žensko vlogo, je za nas še posebej pomembna."

Pred premiero je igralka Anica Dobra, ki ima v filmu opazno vlogo, povedala: "Filmska adaptacija romana Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj vstopa v prostor družinskih mitologij, potlačenih travm in tistih majhnih, vsakdanjih duhovitih absurdnosti, ki sestavljajo življenje na območju nekdanje Jugoslavije. Gre za delo, ki ne poskuša zgraditi spektakla, temveč mikrokozmos družine, katere člani so hkrati žrtve časa in motilci lastne sreče. Gre za film o življenju, ki je hkrati preživeto in pogrešano, je film o tišini, ki je preglasna, o tem, kako se imajo družine v naši regiji rade na neroden, pogosto napačen, a globok način. Univerzalnost te zgodbe je v tem, da ima vsaka kultura svojo tipično družino, čeprav si tega ne znajo priznati."