Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Belo se pere na devetdeset doživel kino premiero

Ljubljana, 19. 11. 2025 17.18 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ota Širca Roš , K.Z.
Komentarji
6

Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj je že nekaj let eden najbolj prodajanih romanov, zdaj pa kot kaže, bo nova slovenska kino uspešnica - po literarni predlogi eden najbolj gledanih filmov vsaj leta. Zgodba se osredotočena na Bronjino odraščanje in mladost v 80. in 90. letih ki je bilo zaznamovano s soočanjem z boleznijo in tragedijami. Sinoči so si ga premierno ogledali v kar dveh razprodanih dvoranah ljubljanskega Cineplexxa, pred tem pa je na svetovni premieri na Sarajevskem filmskem festivalu osvojil tretjo nagrado občinstva, na festivalu Liffe pa podrl rekord najhitreje razprodanega filma v 36-letni zgodovini festivala.

Film Belo se pere na devetdeset je dočakal prvo kino premiero, in sicer v dveh razprodanih dvoranah Cineplexxa. Na svetovni premieri na Sarajevskem filmskem festivalu ste osvojili tretjo nagrado občinstva, na Filmskem festivalu Herceg Novi sta nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo prejeli Anica Dobra in Lea Cok. Na festivalu Liffe ste podrli rekord najhitreje razprodanega filma v 36-letni zgodovini festivala.

Premiere na Rudniku so se udeležili ustvarjalci filma, med katerimi so bili Žiga Šorli, Jaka Mehle, Jure Rajšp, Tjaša Železnik, Lea Cok, Mei Rabič, Aleš Pavlin in Marko Naberšnik. Prisotna je bila tudi avtorica knjige, po kateri je film nastal, Bronja Žakelj.

Težko pričakovan film so si prišli pogledat tudi številni znani obrazi, med katerimi so bili Tanja Žagar, Melani Mekicar, Boštjan Megliš s Tejo Britovšek, Klara Čampa in Robert Roškar.

Belo se pere na devetdeset je pretresljiv, duhovit in navdihujoč roman, ki opisuje življenjsko zgodbo pripovedovalke, odraščajoče v 70. in 80. letih. Njen otroški svet sestavljajo starši, brat Rok, babica Dada, tete in strici, pa benko, albert keksi, Oddaja o morju in pomorščakih, Gavrilović in prenos sarajevskih olimpijskih iger. A čeprav govori o naštetem, je avtobiografski roman predvsem pripoved o odraščanju, soočanju z izgubo in boleznijo, pripoved o udomačevanju strahu in vsem tistem, česar nočemo videti, dokler s tem nismo neizbežno soočeni.

belo se pere na devetdeset kino premiera film
Naslednji članek

Glen Powell pred pritiski hollywoodske slave pobegnil v domači Teksas

SORODNI ČLANKI

Na ljubljanski premieri stoječe ovacije za Belo se pere na devetdeset

Za začetek Liffa film Belo se pere na devetdeset

Skladba Dan ljubezni tudi v filmu Belo se pere na devetdeset

Uspešnica Belo se pere na devetdeset izšla še v razširjeni filmski izdaji

Filma Belo se pere na devetdeset in Kaj ti je deklica dobitnika novih nagrad

Film Belo se pere na devetdeset v Sarajevu prejel bronasto nagrado občinstva

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 17.59
+0
vse ok...nimam nič proti knjigi in avtorici...vendar jo vsi razglašajo v vseh medijih, kot da je to edina knjiga na slovenskem zadnjih 30 let....
ODGOVORI
1 1
presnet
19. 11. 2025 18.13
Ker gre za resnično življenjsko zgodbo in na našem ozemlju, ne izmišljotino.
ODGOVORI
0 0
presnet
19. 11. 2025 17.57
+0
Resnično dobro prikazana zgodba, smo gledali na Liffe-ju. Poklon ge. Žakelj, vse dobro.
ODGOVORI
1 1
Vakalunga
19. 11. 2025 17.52
+1
Belo se je včasih pralo na 95-96 stopinj 45. minut in je bilo belo, Danes pa EKO 3 URE..NA 90 PA JE ŠE VEDNO USRANO..
ODGOVORI
2 1
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 17.57
+2
45 minut nikoli ni bilo 95 ° ....najmanj uro pa pol...
ODGOVORI
2 0
proofreader
19. 11. 2025 17.40
+0
Je kdo že gledal, je tako zamorjen kot knjiga?
ODGOVORI
3 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363