Belo se pere na devetdeset doživel kino premiero

Film Belo se pere na devetdeset je dočakal prvo kino premiero, in sicer v dveh razprodanih dvoranah Cineplexxa. Na svetovni premieri na Sarajevskem filmskem festivalu ste osvojili tretjo nagrado občinstva, na Filmskem festivalu Herceg Novi sta nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo prejeli Anica Dobra in Lea Cok . Na festivalu Liffe ste podrli rekord najhitreje razprodanega filma v 36-letni zgodovini festivala.

Premiere na Rudniku so se udeležili ustvarjalci filma, med katerimi so bili Žiga Šorli, Jaka Mehle, Jure Rajšp, Tjaša Železnik, Lea Cok, Mei Rabič, Aleš Pavlin in Marko Naberšnik. Prisotna je bila tudi avtorica knjige, po kateri je film nastal, Bronja Žakelj.

Težko pričakovan film so si prišli pogledat tudi številni znani obrazi, med katerimi so bili Tanja Žagar, Melani Mekicar, Boštjan Megliš s Tejo Britovšek, Klara Čampa in Robert Roškar.

Belo se pere na devetdeset je pretresljiv, duhovit in navdihujoč roman, ki opisuje življenjsko zgodbo pripovedovalke, odraščajoče v 70. in 80. letih. Njen otroški svet sestavljajo starši, brat Rok, babica Dada, tete in strici, pa benko, albert keksi, Oddaja o morju in pomorščakih, Gavrilović in prenos sarajevskih olimpijskih iger. A čeprav govori o naštetem, je avtobiografski roman predvsem pripoved o odraščanju, soočanju z izgubo in boleznijo, pripoved o udomačevanju strahu in vsem tistem, česar nočemo videti, dokler s tem nismo neizbežno soočeni.