Belo se pere na devetdeset: Igralci so se na snemanju močno povezali

Celovečerni film Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika , posnet po uspešnem romanu avtorice Bronje Žakelj , je v slovenskih kinih požel izjemen uspeh. Ogledalo si ga je namreč več kot 100.000 gledalcev. Igralci pa se lahko poleg izjemnega dosežka pohvalijo tudi z novimi prijateljskimi vezmi, ki so jih spletli med snemanjem filmske uspešnice.

"To snemanje je bilo zame nekaj najlepšega, eno najlepših snemanj v mojem življenju in res nisem hotela, da se dan konča," je povedala igralka Tjaša Železnik. Snemalni dnevi so bili namreč kljub težki zgodbi filma večkrat prežeti s solzami smeha. "Nasmejali smo se, prerežali smo se. Snemali smo eno sceno, kjer se familija v 'stoenki' pelje, tam smo se režali, tisti dan je bil izjemno smešen. Ko oče tamalemu nekaj ... mislim, poglejte, pa boste videli," je dejal igralec Jurij Zrnec.

Poleg uspešnih umetnikov pa so priložnost za svoj preboj na velika platna z omenjenim filmom dobili tudi mlajši igralci, ki imajo na to izkušnjo prav tako same lepe spomine in so hvaležni ekipi za prečudovit sprejem. "Sem navajen te ljudi po televiziji gledati. Potem pa prideš v sobo in je ista osebnost, kot jo na kameri vidiš, tam pred tabo postavljena, s tabo komunicira, tak zanimiv občutek, nekaj, kar sem vesel, da sem doživel," je o svojih slavnih soigralcih povedal Žiga Šorli, ki je v filmu upodobil Bronjinega brata Roka.