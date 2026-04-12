Film/TV

Belo se pere na devetdeset: Igralci so se na snemanju močno povezali

Ljubljana, 12. 04. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Eva Kolarič
Padla prva klapa filma Belo se pere na devetdeset

Celovečerni film Belo se pere na devetdeset, posnet po romanu Bronje Žakelj, je navdušil številne Slovence. Nad uspehom je močno zadovoljna tudi igralska ekipa, ki pa se lahko prav tako pohvali z izjemno snemalno izkušnjo, med katero so se zabavali, nasmejali in se močno povezali. Vsi, ki si uspešnice še niste ogledali ali pa si jo želite ogledati znova, boste to lahko storili že 18. aprila ob 20.00, ko prihaja na POP TV in VOYO.

Celovečerni film Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika, posnet po uspešnem romanu avtorice Bronje Žakelj, je v slovenskih kinih požel izjemen uspeh. Ogledalo si ga je namreč več kot 100.000 gledalcev. Igralci pa se lahko poleg izjemnega dosežka pohvalijo tudi z novimi prijateljskimi vezmi, ki so jih spletli med snemanjem filmske uspešnice.

Snemanje filma Belo se pere na devetdeset
Snemanje filma Belo se pere na devetdeset
FOTO: Damjan Žibert

"To snemanje je bilo zame nekaj najlepšega, eno najlepših snemanj v mojem življenju in res nisem hotela, da se dan konča," je povedala igralka Tjaša Železnik. Snemalni dnevi so bili namreč kljub težki zgodbi filma večkrat prežeti s solzami smeha. "Nasmejali smo se, prerežali smo se. Snemali smo eno sceno, kjer se familija v 'stoenki' pelje, tam smo se režali, tisti dan je bil izjemno smešen. Ko oče tamalemu nekaj ... mislim, poglejte, pa boste videli," je dejal igralec Jurij Zrnec.

Poleg uspešnih umetnikov pa so priložnost za svoj preboj na velika platna z omenjenim filmom dobili tudi mlajši igralci, ki imajo na to izkušnjo prav tako same lepe spomine in so hvaležni ekipi za prečudovit sprejem. "Sem navajen te ljudi po televiziji gledati. Potem pa prideš v sobo in je ista osebnost, kot jo na kameri vidiš, tam pred tabo postavljena, s tabo komunicira, tak zanimiv občutek, nekaj, kar sem vesel, da sem doživel," je o svojih slavnih soigralcih povedal Žiga Šorli, ki je v filmu upodobil Bronjinega brata Roka.

Zasedba filma Belo se pere na devetdeset na filmskem festivalu v Sarajevu.
Zasedba filma Belo se pere na devetdeset na filmskem festivalu v Sarajevu.
FOTO: osebni arhiv

POP TV in VOYO tako 18. aprila ob 20.00 z veseljem napovedujeta televizijsko premiero ene največjih slovenskih filmskih uspešnic zadnjih let, ganljivega in navdihujočega filma. "Zelo me veseli, da film Belo se pere na devetdeset, ki prinaša mojo življenjsko zgodbo, prihaja tudi na POP TV in upam, da boste tudi vi v njem prepoznali zgodbo o upanju, neko svetlo zgodbo, ki govori o tem, da se skoraj vedno da in da je vredno ne samo preživeti, ampak tudi živeti," je povedala Bronja Žakelj, pisateljica istoimenske knjižne predloge, v kateri je na papir izlila čustva in zgodbe iz svojega osebnega življenja.

Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
FOTO: POP TV
Belo se pere na devetdeset film pop tv voyo

