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Belo se pere na devetdeset na ogled v kinodvoranah na Hrvaškem

Ljubljana, 03. 07. 2026 20.23 pred 59 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Anastasija Jović
Belo se pere na devetdeset

Nadaljujejo pa se tudi uspehi slovenskega filma Belo se pere na devetdeset, ki v tujini niza eno premiero za drugo. Po tem ko je padla večina držav v regiji in celo Amerika, je filmska uspešnica navdušila še pri južnih sosedih. Sinoči so si film pod zvezdami ogledali v Splitu, od danes naprej ga bo mogoče videti povsod na Hrvaškem.

Sinoči je padla nova država, aplavz pod zvezdami je ob koncu filma Belo se pere na devetdeset, tokrat zadonel v Splitu, Bronjino zgodbo so ustvarjalci filma delili z več kot petsto gledalci v idili poletne noči na Bačvicah.

"Več kot 500 gledalcev, takoj razpisana nova projekcija. Nocoj štarta film tudi pred občinstvom na Braču, pa na Reki in na sploh celi Hrvaški," je povedal producent Aleš Pavlin.

Ekipa ob tem z veseljem opazuje odzive gledalcev.

"Občutki so izjemni, nismo pričakovali, da bo film tako uspešno nagovoril hrvaško občinstvo. Zato se veselimo nadaljne distribucije filma," nam je še povedal Pavlin.

Film si je v slovenskih kinematografih ogledalo že več kot 100.000 obiskovalcev, za kar so ustvarjalci filma prejeli štiri zlate role.

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KOMENTARJI1

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Betuul
03. 07. 2026 21.23
Lepo od sosedov ! Naj uživajo in ploskajo, film belo se pere na devedeset ; si zasluži več kakor zlate role
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