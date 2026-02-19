Naslovnica
Belo se pere na devetdeset na rednem kino sporedu v Srbiji

Ljubljana, 19. 02. 2026 09.04 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Belo se pere na devetdeset

Po spektakularni srbski premieri na Filmskem festivalu v Beogradu pred dvema tednoma se je slovenski film Belo se pere na devetdeset uvrstil na redni spored kinematografov v Srbiji. To je prvi slovenski igrani film v tem stoletju, ki gre v redno kinematografsko distribucijo v Srbiji.

Producent filma Aleš Pavlin je ob tem izjavil: "V izjemno čast nam je, da si bo srbsko občinstvo, ki je film sprejelo z izjemnim navdušenjem že ob premieri v Beogradu, film lahko ogledalo na rednem kinematografskem sporedu po vsej državi. Beograjski premieri se bo pridružil tudi Novi Sad s svečano premiero, ki se je bo udeležila tudi igralka Anica Dobra in del filmske ekipe."

FOTO: Tanja Drobnjak

Srbsko občinstvo in srbski mediji z zanimanjem pričakujejo najbolj gledan film leta 2025 v Sloveniji, ki je premagal vso tujo konkurenco.

Pred premiero je igralka Anica Dobra, ki ima v filmu opazno vlogo, povedala: "Filmska adaptacija romana Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj vstopa v prostor družinskih mitologij, potlačenih travm in tistih majhnih, vsakdanjih duhovitih absurdnosti, ki sestavljajo življenje na območju nekdanje Jugoslavije. Gre za delo, ki ne poskuša zgraditi spektakla, temveč mikrokozmos družine, katere člani so hkrati žrtve časa in motilci lastne sreče."

Poleg Anice Dobre v filmu nastopa tudi impresivna igralska zasedba, ki jo sestavljajo: Lea Cok, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc.

