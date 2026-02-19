Belo se pere na devetdeset na rednem kino sporedu v Srbiji

Producent filma Aleš Pavlin je ob tem izjavil: "V izjemno čast nam je, da si bo srbsko občinstvo, ki je film sprejelo z izjemnim navdušenjem že ob premieri v Beogradu, film lahko ogledalo na rednem kinematografskem sporedu po vsej državi. Beograjski premieri se bo pridružil tudi Novi Sad s svečano premiero, ki se je bo udeležila tudi igralka Anica Dobra in del filmske ekipe."

Srbsko občinstvo in srbski mediji z zanimanjem pričakujejo najbolj gledan film leta 2025 v Sloveniji, ki je premagal vso tujo konkurenco.

Pred premiero je igralka Anica Dobra, ki ima v filmu opazno vlogo, povedala: "Filmska adaptacija romana Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj vstopa v prostor družinskih mitologij, potlačenih travm in tistih majhnih, vsakdanjih duhovitih absurdnosti, ki sestavljajo življenje na območju nekdanje Jugoslavije. Gre za delo, ki ne poskuša zgraditi spektakla, temveč mikrokozmos družine, katere člani so hkrati žrtve časa in motilci lastne sreče."