Belo se pere na devetdeset premierno v Avstriji

"Veselim se avstrijske premiere, saj verjamem, da gre za zgodbo, ki presega meje jezika in prostora. Film odpira vprašanja minljivosti naših življenj, družinskih odnosov in upanja – vprašanja, ki so hkrati intimna in univerzalna. Zato upam, da bo tudi avstrijsko občinstvo v naši zgodbi prepoznalo nekaj bistveno človeškega: da nas izguba ne zaznamuje le skozi bolečino, temveč tudi skozi spoznanje, kam vse lahko sežemo, ko se znajdemo na robu lastne ranljivosti, ko se svet zoži na najbolj krhke stvari," je besede Bronje Žakelj v sporočilu za javnost navedel Slovenski filmski center (SFC).

Režiser Marko Naberšnik je dodal, da je bil nastanek filma Belo se pere na devetdeset edinstvena izkušnja. "Soočanje z resnično zgodbo je terjalo poseben pristop. Ostati zvest izvirni zgodbi romana, po drugi strani pa razmišljati skozi filmske podobe, je terjalo veliko skrbne presoje. Poleg tega je zgodba o izgubi in družini pustila močan vtis tudi name osebno. Zaveš se, da je čas, ki ga še imamo pred seboj, dragocen in prisotnost oseb, ki nam veliko pomenijo, nikakor ni samoumevna," je menil.

Film, ki je svetovno premiero imel avgusta na 31. filmskem festivalu v Sarajevu, spremlja Bronjo, ki se skozi različna obdobja svojega življenja sooča z boleznijo. Potem ko v otroštvu zaradi raka izgubi mamo, se mora v mladosti s to zahrbtno boleznijo soočiti tudi sama. Film si je v slovenskih kinematografih ogledalo že več kot 100.000 obiskovalcev, za kar so ustvarjalci filma prejeli štiri zlate role, ki jih podeljuje Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev.

Istoimenski roman je ob izidu požel velik uspeh ter v štirih letih doživel devet ponatisov ter več kot 18.500 prodanih izvodov. Avtorica je zanj leta 2019 prejela Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta. V filmu igrajo Lea Cok, Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc.