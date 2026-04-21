Film/TV

Belo se pere na devetdeset si je od sobote ogledalo več kot 250 tisoč gledalcev

Ljubljana, 21. 04. 2026 15.08 pred 5 urami 1 min branja 4

E.K.
Belo se pere na devetdeset

Filmska uspešnica Belo se pere na devetdeset še naprej beleži izjemen uspeh. Od sobotne premiere na POP TV in VOYO si je pretresljivo življenjsko zgodbo Bronje Žakelj ogledalo že več kot 250.000 gledalcev, pred tem pa si je dramo v kinematografih ogledalo še več kot 100 tisoč ljudi.

Film Belo se pere na devetdeset je na VOYO na voljo za ogled kadarkoli in kjerkoli.

Uspešnica Belo se pere na devetdeset, ki je s toplino, iskrenostjo in močnim čustvenim nabojem prepričala občinstvo vseh generacij ter postala eden največjih domačih hitov zadnjih let, je ogromen uspeh požela tudi na POP TV in VOYO. Film si je od sobotne televizijske premiere ogledalo več kot 250 tisoč gledalcev.

Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
FOTO: VOYO

Uspeha se veseli tudi avtorica uspešnega romana Bronja Žakelj, katere življenjska zgodba je ljudi ganila že pred leti, ko je ta izšel. "Izjemna gledanost, izjemne številke! Najlepša hvala vsem, s katerimi smo si delili sobotni večer!" je zapisala na družbenem omrežju.

Gledalcem se je zahvalil tudi producent in soscenarist filma Aleš Pavlin, ki je še dodal, da si je Belo se pere na devetdeset tako ogledalo že več kot 300.000 gledalcev v Sloveniji. S temi številkami se je film že pridružil slovenskim filmskim klasikam, kar nekaj pa jih lahko najdete tudi na VOYO.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

FrancRode
21. 04. 2026 20.13
Vsem, ki govorijo "proti" filmu sporočam, da je ta film samo uvertura v človeško življenje in kaj vse te lahko doleti skozi življenje. Filme pa je za nekoga dober, za nekoga manj. Ampak... Že dolgo ne, tako lepo gledan film vseh mogočih nostalgij...
Tho mp son
21. 04. 2026 20.03
Številka ki sploh ni merilo .Tudi VRHUNSKEGA je volilo 4sto tisoč ljudi , pa vidimo kako je vštirih letih pahnil državo skoraj v bankrot .
Anion6anion
21. 04. 2026 19.58
A to hodijo gledat vsi tisti , ki ne znajo izbrati pravega gumba na pralnem stroju?
deratizacija
21. 04. 2026 19.48
Žalostna zgodba, to pa še ne pomenu, da je film dober. Polomija od filma!
