Belo se pere na devetdeset v Rimu doživel posebno čast

Film Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika, posnet po istoimenskem avtobiografskem romanu Bronje Žakelj, je v soboto doživel italijansko premiero. V Rimu je odprl deveto izdajo festivala Euro Balkan Film Festival, na katerem se v tekmovalnem programu predstavlja 11 celovečernih filmov.

Belo se pere na devetdeset v Rimu doživel prav posebno čast. FOTO: osebni arhiv

Po besedah producenta Aleša Pavlina je projekcija potekala pred nabito polno dvorano. "To jemljemo kot veliko čast in sem kot producent filma skupaj z našo ekipo ponosen, da je bil ravno naš film izbran za otvoritveni film 9. Euro Balkan film festivala v Rimu, na katerem se bo v ugledni konkurenci v tekmovalnem programu predstavilo 11 celovečernih filmov," nam je zaupal Pavlin.

Belo se pere na devetdeset FOTO: VOYO

Še posebej so ga razveselili odzivi gledalcev, ki jih je ganljiva zgodba očitno znova močno nagovorila. "Še bolj pa so me navdušile reakcije občinstva, ki je tako kot vsepovsod drugod, kjer je bil film doslej prikazan, ta film sprejelo z velikim navdušenjem in intenzivnimi čustvenimi reakcijami v pogovoru po filmu," je še dodal producent.

Producent filma Belo se pere na devetdeset Aleš Pavlin in italijanski koproducent Barnaba Lupo na premieri v Rimu. FOTO: osebni arhiv

Film Belo se pere na devetdeset si lahko ogledate tudi na VOYO, kjer vas čaka ganljiva zgodba, ki navdušuje občinstvo doma in v tujini.

Rimska premiera pa za ustvarjalce ne pomeni le novega festivalskega uspeha, temveč tudi začetek redne kinematografske distribucije v Italiji. Ta je tako postala že šesta tuja država, v kateri si lahko gledalci film ogledajo v redni distribuciji. Pred tem je film prišel na spored kinematografov v Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, na Hrvaškem in v Avstriji. Po Pavlinovih besedah se mu obeta distribucija še v nekaterih drugih državah.