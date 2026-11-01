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Belo se pere na devetdeset v Rimu doživel posebno čast

Rim, 01. 11. 2026 16.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Padla prva klapa filma Belo se pere na devetdeset

Slovenski film Belo se pere na devetdeset nadaljuje uspešno pot po tujih kinematografih. Tokrat je navdušil občinstvo v italijanski prestolnici, kjer je bil izbran za otvoritveni film devetega festivala Euro Balkan Film Festival. Sobotna italijanska premiera je potekala pred polno dvorano, film pa zdaj začenja tudi redno distribucijo v Italiji.

Film Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika, posnet po istoimenskem avtobiografskem romanu Bronje Žakelj, je v soboto doživel italijansko premiero. V Rimu je odprl deveto izdajo festivala Euro Balkan Film Festival, na katerem se v tekmovalnem programu predstavlja 11 celovečernih filmov. 

Belo se pere na devetdeset v Rimu doživel prav posebno čast.
Belo se pere na devetdeset v Rimu doživel prav posebno čast.
FOTO: osebni arhiv

Po besedah producenta Aleša Pavlina je projekcija potekala pred nabito polno dvorano. "To jemljemo kot veliko čast in sem kot producent filma skupaj z našo ekipo ponosen, da je bil ravno naš film izbran za otvoritveni film 9. Euro Balkan film festivala v Rimu, na katerem se bo v ugledni konkurenci v tekmovalnem programu predstavilo 11 celovečernih filmov," nam je zaupal Pavlin.

Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
FOTO: VOYO

Še posebej so ga razveselili odzivi gledalcev, ki jih je ganljiva zgodba očitno znova močno nagovorila. "Še bolj pa so me navdušile reakcije občinstva, ki je tako kot vsepovsod drugod, kjer je bil film doslej prikazan, ta film sprejelo z velikim navdušenjem in intenzivnimi čustvenimi reakcijami v pogovoru po filmu," je še dodal producent.

Producent filma Belo se pere na devetdeset Aleš Pavlin in italijanski koproducent Barnaba Lupo na premieri v Rimu.
Producent filma Belo se pere na devetdeset Aleš Pavlin in italijanski koproducent Barnaba Lupo na premieri v Rimu.
FOTO: osebni arhiv
Film Belo se pere na devetdeset si lahko ogledate tudi na VOYO, kjer vas čaka ganljiva zgodba, ki navdušuje občinstvo doma in v tujini.

Rimska premiera pa za ustvarjalce ne pomeni le novega festivalskega uspeha, temveč tudi začetek redne kinematografske distribucije v Italiji. Ta je tako postala že šesta tuja država, v kateri si lahko gledalci film ogledajo v redni distribuciji. Pred tem je film prišel na spored kinematografov v Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, na Hrvaškem in v Avstriji. Po Pavlinovih besedah se mu obeta distribucija še v nekaterih drugih državah.

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Film pripoveduje življenjsko zgodbo Bronje Žakelj, ki se že v otroštvu sooči z izgubo matere, pozneje pa tudi sama zboli za rakom. Zgodba o odraščanju, družini, izgubi in vztrajnosti je navdušila že številne gledalce doma in v tujini. V glavnih vlogah nastopajo Lea Cok, Tjaša Železnik, Anica Dobra in Jurij Zrnec.

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Belo se pere na devetdeset italija premiera Aleš Pavlin Bronja Žakelj Marko Naberšnik

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