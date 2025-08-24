Svetli način
Film Belo se pere na devetdeset v Sarajevu prejel bronasto nagrado občinstva

Sarajevo, 24. 08. 2025 16.32 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Simon Vadnjal , E.M.
Komentarji
6

Za najboljši film so v Sarajevu nagradili slovensko manjšinsko koprodukcijo Veter, govori mi, posebno nagrado za promocijo enakosti spolov pa je prejela slovenska koprodukcija Bog ne bo pomagal. Srce Sarajeva za kolektivno igro so za film Fantasy režiserke Kukle prejele štiri igralke: Alina Juhart, Sarah Al Saleh, Mina Milovanović in Mia Skrbinac. Še vedno pa odmeva tudi svetovna premiera filmske priredbe knjižne uspešnice Belo se pere na devetdeset.

21. avgusta je na Sarajevskem filmskem festivalu svetovno premiero doživela filmska priredba knjižne uspešnice Belo se pere na devetdeset, ki je iskrena, pretresljiva in pogumna avtobiografska izpoved novinarke in pisateljice Bronje Žakelj. Film, ki je v koprodukciji Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije nastajal skoraj sedem let, je bil deležen izjemnega sprejema občinstva, ki ga je nagradilo z dolgim aplavzom in ovacijami. V konkurenci več kot 200 filmov so prejeli bronasto nagrado občinstva in oceno 4,7, kar le še stopnjuje pričakovanja pred jesensko premiero doma.

Zasedba filma Belo se pere na devetdeset na filmskem festivalu v Sarajevu.
Zasedba filma Belo se pere na devetdeset na filmskem festivalu v Sarajevu. FOTO: osebni arhiv

Po slavnostni rdeči preprogi so se pred filmsko projekcijo sprehodili filmski ustvarjalci in igralci, med njimi Iva Krajnc Bagola, Tjaša Železnik, Jurij Zrnec, Lea Cok, Anica Dobra, avtorica romana Bronja Žakelj, producent Aleš Pavlin in režiser Marko Naberšnik

Lea Cok in Jurij Zrnec, glavna igralca filma, ki sta upodobila starejšo Bronjo in njenega očeta, sta na rdeči preprogi zelo uživala. "Fantastično je! Zdaj samo vpijamo to čudovito energijo in slavimo en lep preboj za vse nas," je povedala Cok. Zrnec je dodal: "Če bodo gledalci občutili vsaj nekaj tega, kar smo čutili mi med ustvarjanjem filma in doživljali celo zgodbo, mislim, da smo zmagali."

"Občutki so neopisljivo lepi. Želeli smo si svetovne premiere prav na festivalu v Sarajevu, v prisotnosti celotne ekipe, glavnih igralcev, Bronje in režiserja – in to smo tudi uresničili. Ker se film dogaja v času bivše države, bo s tem začetkom pritegnil širšo regionalno pozornost, dodatno zanimanje pa prinaša tudi udeležba velike filmske zvezde Anice Dobre," je povedal producent Aleš Pavlin.

Med snemanjem filma so se soočali z različnimi izzivi, zahtevna je bila predvsem pot v obdobje pred 40 leti, kar je zahtevalo veliko natančnosti pri scenografiji in kostumografiji, pa tudi dodatna sredstva. Film Belo se pere na devetdeset predstavlja Pavlinov življenjski projekt. "S tem filmom sem se ukvarjal skoraj sedem let, še preden je roman prejel nagrado kresnik. Veliko je bilo poslovnih in osebnih preizkušenj, a ob zavedanju, kakšen film nam je uspel, bo ta projekt zagotovo ostal eden najpomembnejših v mojem življenju," je še dodal.

Avtorica Bronja Žakelj in producent Aleš Pavlin.
Avtorica Bronja Žakelj in producent Aleš Pavlin. FOTO: osebni arhiv

Posebno vrednost filmu daje zvesta priredba romana, ki sta jo režiser Marko Naberšnik in Bronja Žakelj ustvarjala skupaj: "Medsebojno zaupanje je bila osnova vsega. Bronja je skrbela, da je zgodba ostajala zvesta romanu, jaz pa sem imel nalogo, da besede prenesem v filmske podobe. Veliko sva se pogovarjala. O tem, kaj je roman, kaj film in kakšne so razlike med njima." Dodal je, da je velik izziv prenesti na film tako intimno, resnično zgodbo. "Ker sva z Bronjo od začetka gradila na zaupanju, sem imel vedno oporo pri ustvarjanju in svobodo pri režijskih odločitvah," je še dodal. 

Bronja Žakelj, avtorica romana, ki bo jeseni izšel v posebnem, filmskem ponatisu, s številnimi fotografijami s snemanja filma, je dejala, da ji premiera v Sarajevu veliko pomeni. "Nenavadni občutki se porajajo ob filmu o življenju, ki si ga že odživel. Gre za po eni strani lepo, po drugi strani pa zahtevno izkušnjo, ker se je pred mojimi očmi še enkrat vse odvilo – tisto, kar je bilo lepo, in tudi tisto, kar je bilo hudo."

Spomnimo, slovenska manjšinska koprodukcija Veter, govori z mano je bila razglašena za najboljši film 31. Sarajevskega filmskega festivala. S slovensko noto je bila obarvana tudi nagrada za najboljšo igralko, ki so si jo razdelile igralke filma Fantasy slovenske režiserke Kukle, Alina Juhart, Sarah Al Saleh, Mina Milovanović in Mia Skrbinac.

Belo se pere na devetdeset sarajevo filmski festival premiera sarajevski filmski festival
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daiči
24. 08. 2025 17.23
-1
ze naslov filma je cisti adijo, kok more sele film bit pol...pa ce bi mogu ugant od kje tak naslov se mi ni treba prevec pomatrat, sigurn sta dec pa babnca skp cune dajala prat, poj je da cec htel dat na 60, babnca ga je pa nadrla d se tabele cune na 90 perejo, in evo ti naslov, uvav bravo, djte jm se oskarja
ODGOVORI
1 2
mulc100
24. 08. 2025 17.40
Človek božji, pa ti sploh veš kaj si napiasal
ODGOVORI
0 0
Jebeni
24. 08. 2025 17.01
+2
Novica leta. Sedaj bom v miru spal
ODGOVORI
2 0
kinimod
24. 08. 2025 16.59
+1
Zanima me kdo bo to plačal ? Tedn dni,....se že slikajo
ODGOVORI
1 0
proofreader
24. 08. 2025 16.47
+2
Kdaj pride na Voyo?
ODGOVORI
2 0
JApajaDAja
24. 08. 2025 17.05
+1
raje vprašaj kdaj pride na rtv r slo, ki jo prisilno plačujemo vsi z električnim priključkom..
ODGOVORI
1 0
