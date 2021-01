Ben Affleck pred novim režijskim izzivom

Oskarjev nagrajenec Ben Affleck se po režiji filmov, kot so Zbogom, punčka, Mesto in Misija Argo, loteva novega projekta. Za Studio Disney bo režiral fantazijski film po knjigi Keeper of the Lost Cities avtorice Shannon Messenger, poročata ameriška portala Variety in Deadline.com.

icon-expand Ben Affleck FOTO: Reuters Serija fantastičnih knjig ameriške avtorice Shannon Messenger se vrti okoli 12-letne dekliceSophie, ki s pomočjo telepatskih veščin odkrije svoj pravi izvor v čarobnem svetu vilincev. Avgusta lani pa je postalo znano, da bo Ben Affleck stopil za kamero tudi pri filmu The Big Goodbye o nastajanju kultnega trilerja Kitajska četrtRomana Polanskegaiz leta 1974. Affleck je skupaj z Mattom Damonomleta 1998 osvojil oskarja za izvirni scenarij drame Dobri Will Hunting, še enega oskarja pa je leta 2013 dobil za Misijo Argo, in sicer za najboljši film. Kot igralca ga je bilo nazadnje mogoče videti lani v športni drami Izven igrišča režiserja Gavina O'Connorja. icon-expand