Beneški filmski festival bo uradno odprl film Ink

Danny Boyle je v odzivu povedal, da je bil na filmskem festivalu v Benetkah že večkrat, a je tokrat prvič, da je njegov film tudi otvoritveni film. "Velika čast je biti v mestu s tako izjemno umetnostjo in odpreti ta čudoviti festival s svojim novim filmom Ink," je dodal, kot so objavili na spletni strani festivala.

Umetniški direktor festivala Alberto Barbera je povedal, da za tokratnim Boyleovim filmom stojijo z oskarjem nagrajeni režiser, eden od vodilnih dramatikov londonske gledališke scene in trije najbolj cenjeni igralci sodobnega britanskega filma. Kot je še povedal, Ink "dodatno obogatijo igralske stvaritve Jacka O'Connella, Guyja Pearcea in Claire Foy, scenarij pa je James Graham priredil po lastni istoimenski gledališki igri" .

Guy Pearce v Inku igra avstralskega medijskega magnata Ruperta Murdocha, Jack O'Connell pa urednika časopisa Larryja Lamba. Film je priredba priznane gledališke igre o vzponu Murdochovega medijskega imperija in ustanovitvi tabloidnega časopisa The Sun v 60. letih prejšnjega stoletja. Kot je napisano v mednarodni spletni podatkovni filmski bazi IMdb, gre za eksplozivno filmsko vožnjo z vlakcem smrti o skupini izobčencev in vizionarjev, ki so imeli idejo za novo vrsto novic - takšno, ki bi ljudem ponudila tisto, kar si želijo, in spremenila podobo sveta, v katerem danes živimo.

Boyle se med drugim podpisuje pod režijo filmov 28 let pozneje, Trainspotting in Revni milijonar.