Beneški filmski festival bo za življenjsko delo nagradil Wernerja Herzoga

Direktor festivala Alberto Barbera je Wernerja Herzoga opisal kot sijajnega pripovedovalca nenavadnih zgodb in zadnjega dediča velike tradicije nemške romantike. Med deli, ki jih je posnel, je izpostavil filme Znaki življenja, Vampir Nosferatu, Aguirre, srd božji, Fitzcarraldo, Pokvarjeni poročnik: New Orleans in Človek grizli.