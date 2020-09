Beneški filmski festival: nova realnost rdeče preproge

Mednarodni filmski festival v Benetkah se bo odvijal med 2. in 12. septembrom. Priljubljena Mostra ima zaradi pandemije koronavirusne bolezni prilagojen program, manjši nabor filmov kot po navadi bo postregel s šestdesetimi dolgometražnimi ter petnajstimi kratkometražnimi stvaritvami.

Svetovna filmska industrija je z nestrpnostjo pričakovala začetek 77. beneškega filmskega festivala, ki ga bodo obiskale številne svetovne zvezde. Mostro so ob odprtju obiskali Cate Blanchett, Tilda Swinton, Matt Dillon, Ludivine Sagnier in drugi. Igralce čaka tudi rdeča preproga, protokol katere se bo med festivalom srečeval s številnimi omejitvami in spoštovanjem družbene distance. Festival v Benetkah bo prvi te vrste, ki se bo odvil v resničnem in ne virtualnem svetu po tem, ko je svetu zavladal covid-19.

icon-expand Tilda Swinton je ena od letošnjih zvezd festivala in ena od nagrajenk za življenjsko delo. FOTO: Profimedia

Benetke bodo najverjetneje tako ostale zapisane kot ključni trenutek vnovičnega zagona filmskih festivalov, poročajo svetovni mediji. Potrudili so se povabiti mnogo mednarodnih zvezd, ki se bodo sprehodile po preprogi mimo kar 120 akreditiranih fotografov, na otvoritveno slovesnost pa je bilo povabljenih sedem umetniških vodij ostalih pomembnih evropskih filmskih festivalov, vključno s canskim, berlinskim ter festivalom v Locarnu. Začetek festivala obeležuje projekcija drame Lacci italijanskega režiserja Daniela Luchettija. V tekmovalnem delu se za glavno nagrado zlati lev poteguje osemnajst filmov, od katerih so štirje italijanski. Žiriji festivala predseduje avstralska igralka Cate Blanchett. Nagrada zlati lev za življenjsko delo bo letos romala v roke britanske igralke Tilde Swinton, prejela pa jo bo tudi kitajska režiserka Anne Hui.

icon-expand Letošnja žirija festivala. Vsi nosijo maske in se držijo priporočil stroke. FOTO: Profimedia

Ključne osebe letošnjega filmskega festivala se bodo na odru v Benetkah pojavile v podporo ostalim festivalom, ki so bili zaradi pandemije koronavirusne bolezni odpovedani ali predstavljeni. ''Predvsem zato, da bi izrazili podporo filmski industriji in filmskim ustvarjalcem, umetnikom in ostalim, ki najbolj trpijo,''je povedal umetniški vodja priljubljenega festivala Alberto Barbera, ki si je s svojo ekipo zamislil rdečo preprogo, ki bi zdržala vse usmeritve zaradi covid-19.

icon-expand Cate Blanchett in vodja festivala sta se 'rokovala' času primerno. FOTO: Profimedia