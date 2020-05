Beneški filmski festival v načrtovanem terminu v septembru

Že v januarju so sicer organizatorji znamenite beneške Mostre sporočili, da bo mednarodni žiriji 77. izdaje predsedovala avstralska filmska igralka in dvakratna oskarjevkaCate Blanchett.

Umetniški direktor festivala Alberto Barbera je ob novici, da bo predsedovala žiriji, igralko označil za"ikono sodobnega filma, ki je ustvarjala pod vodstvom največjih režiserjev zadnjih dveh desetletij in ki jo občinstvo obožuje". Izpostavil je tudi njena humanitarna in naravovarstvena prizadevanja ter zavzemanje za enakopravnost žensk v filmski industriji. "Njen izjemen igralski talent v kombinaciji z njeno edinstveno inteligenco ter iskreno predanostjo kinematografiji so idealne lastnosti za predsednico žirije," je še povedal.

Organizatorji festivala v Cannesu pa so pred nedavnim potrdili, da festivala v fizični obliki letos ne bo. Direktor festivala Thierry Fremaux je sredi maja na vprašanje nemške tiskovne agencije dpa, ali se bo Cannes povezal s slovitim filmskim festivalom v Benetkah, povedal, da si organizatorji obeh tega zelo želijo.

"V zraku je bilo vprašanje, ali bi festival v Cannesu prestavili na september, a si nismo želeli zasesti datumov beneškega festivala. Posledično se pogovarjamo o tem, da bi se v imenu filma vsi zbrali na Lidu in skupaj predstavili filme. Izjemna situacija zahteva izjemen odgovor," je presodil.