Beneški filmski festival v pričakovanju možnih protestov zaradi vojne v Gazi

V Benetkah se bo v sredo začel vsakoletni mednarodni filmski festival, ki se ga bodo udeležili številni zvezdniki, organizatorji pa pričakujejo, da bodo festival spremljali tudi protesti, s katerimi želijo zagotoviti, da izraelska okupacija Gaze na dogodku ne bi bila prezrta. Na Mostri, ki bo trajala do 6. septembra, bo tekmovalo 21 filmov.

Zadnji od štirih največjih evropskih filmskih festivalov v koledarskem letu bo znova postregel tako z visokoproračunskimi filmi kot manjšimi neodvisnimi deli. V tekmi za glavno nagrado zlati lev je 21 filmov z vsega sveta, za otvoritvenega so izbrali novi film italijanskega režiserja Paola Sorrentina La Grazia.

V Benetkah se začenja 82. mednarodni filmski festival.

Velikan italijanskega filma je eden od petih domačih režiserjev, katerih dela so se uvrstila v glavni tekmovalni program. Poleg njega so zastopani še Leonardo di Costanzo, Pietro Marcello, Franco Maresco in Gianfranco Rosi. Iz svetovne produkcije bodo za glavno nagrado med drugim tekmovali Kathryn Bigelow s filmom A House of Dynamite, Guillermo del Toro s težko pričakovanim Frankensteinom, Yorgos Lanthimos s filmom Bugonia, prvič Jim Jarmusch s filmom Father Mother Sister Brother in južnokorejski režiser Park Chan-wook, ki se bo na festival vrnil po 20 letih s filmom No Other Choice.

Med prvimi je v Benetke prispela manekenka Heidi Klum.

Na rdeči preprogi prvič pričakujejo ameriško igralko Julio Roberts. Med gosti odprtja so napovedani tudi George Clooney, Jude Law, Emma Stone, Cate Blanchett in Al Pacino, a kraljica med zvezdniki bo Roberts, ki je zaigrala v novem filmu Luce Guadagnina After the Hunt, ki ga bodo prikazali zunaj konkurence. "Ko so nam predlagali film, je bila prisotnost protagonistke očitno vključena," je na novinarski konferenci pojasnil direktor festivala Alberto Barbera in dodal, da ne bi imelo smisla, da bi ga predstavili brez glavne igralke. V filmu je Roberts odigrala spoštovano profesorico na univerzi, ki se znajde v obrambi sodelavca, ki ga obtožijo spolnega nadlegovanja študentke. Med težko pričakovanimi naslovi zunaj konkurence sta še triler Gusa Van Santa Dead Man's Wire in dramski film Juliana Schabla In The Hand of Dante. V obeh je zaigral Al Pacino, v Schnablovem filmu pa še kopica drugih zvezdnikov, kot so Oscar Isaac, Martin Scorsese, Gal Gadot, John Malkovich in Franco Nero. Zaključni film 82. festivala bo Chien 51 Cedrica Jimeneza z zasedbo francoskih igralcev, kot so Gilles Lellouche, Adele Exerchopoulos in Louis Garrel. Izven konkurence bodo prikazali tudi italijansko-slovensko koprodukcijo The Holy Boy (Sveti deček), ki ga je podprl Slovenski filmski center znotraj ukrepa denarnih povračil. Film v režiji Paola Strippolija, pri katerem je slovenski produkcijski delež prispeval Spok Films z Jožkom Rutarjem, bo premiero na Mostri doživel v soboto. Zgodba je postavljena v gorsko vasico, kjer v srečo prebivalcev poseže prihod učitelja športne vzgoje s skrivno preteklostjo.

Festivalsko dogajanje bi lahko zmotili protesti proti vojni v Gazi