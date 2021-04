Benigni bo na letošnjem Beneškem filmskem festivalu prejel nagrado za življenjsko delo

"Moje srce je polno veselja in hvaležnosti. V neizmerno čast mi je prejeti tako pomembno priznanje za moje delo," je dejal Benigni v izjavi, ki jo je objavil beneški festival. Direktor festivala Alberto Barbera je povedal, da si je Benigni nagrado prislužil s svojo "živahnostjo, silovitostjo, odprtostjo in strastno radostjo, ki je morda najbolj izvirni znak njegovega opusa".

Poleg igranja in režije filmaŽivljenje je lepo, tragikomedije o holokavstu, ki je leta 1999 prejela oskarja za najboljšega igralca, najboljšo glasbeno točko in najboljši tujejezični film, je Benigni sodeloval z različnimi velikani filmske industrije. Mednje spadajo režiserji Federico Fellini, Woody Allen, Blake Edwards in Bernardo Bertolucci.Benignijeva žena, igralka Nicoletta Braschi, pa že od leta 1987 redno igra v njegovih filmih.

Beneški filmski festival je eden najprestižnejših na svetu. Letošnja 78. izdaja je predvidena med 1. in 11. septembrom.