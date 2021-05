Berlinale bo lahko izvedel načrtovano junijsko izdajo na prostem

"Na Berlinalu smo veseli, da bomo lahko občinstvu na 16 prizoriščih omogočili uživanje v kinematografski izkušnji na prostem," so organizatorji zapisali v izjavi. Po njihovih besedah so k odločitvi pripomogli tako padec okužb "kot pozitivni signali vladnih uradov".

Tako so marca priredili spletno izdajo za strokovno javnost, od 9. do 20. junija pa bodo nadaljevali s festivalom na prostem za splošno javnost.

"Občinstvo bo dobilo prav posebno, kolektivno festivalsko izkušnjo, nekaj, kar smo že tako dolgo pogrešali," so zapisali organizatorji in dodali, da bo junijska izdaja usmerjena k temu, da bi znova zanetila željo po kinu in prispevala k oživitvi kulturnih dejavnosti z občinstvom.

V marčevski spletni izdaji je glavno nagrado 71. Berlinala, zlatega medveda, prejel filmBad Luck Banging or Loony Porn romunskega režiserja Raduja Judeja. Žirija, ki je svojo odločitev sporočila prek videa, ga je ocenila za film, ki ima redko kakovost trajnega umetniškega dela. Po njenem mnenju je ujel samo vsebino in bistvo, duha in telo, vrednote in surovost trenutnega človeškega obstoja.

Film govori o videoposnetku, ki zaokroži po spletu, prikazuje pa moškega in žensko pri spolnem aktu. Čeprav nosita maski, žensko prepoznajo, gre za učiteljico, to pa sproži debato o spolnih odnosih, pornografiji in še čem.