Berlinale bodo zaključili s podelitvijo nagrad

V glavnem tekmovalnem programu so filmi At the Sea Kornela Mundrucza, Etwas ganz Besonderes Eve Trobisch, Gelbe Briefe Ilkerja Cataka, Rose Markusa Schleinzerja in The Loneliest Man in Town, ki sta ga režirala Tizza Covi in Rainer Frimmel.
V tekmi za zlatega in srebrne medvede so med drugim še Queen at Sea Lancea Hammerja, Kurtulus Emina Alperja, Wolfram, ki ga je režiral Warwick Thornton, ter Rosebush Pruning režiserja Karima Ainouza.
Na čelu mednarodne žirije, ki bo podelila zlatega in srebrne medvede filmom v glavnem tekmovalnem programu, je nemški režiser Wim Wenders.
Slovenija je zastopana v tekmovalnem programu Perspektive in v tekmovalnem programu kratkih filmov. V prvem je v tekmi za nagrado celovečerni makedonsko-slovenski-srbski igrani film 17 makedonske režiserske Kosare Mitić.
V tekmovalni program kratkih filmov se je uvrstil kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica.
76. Berlinale, ki ga je zaznamovalo dogajanje okoli javnega pisma več filmskih ustvarjalcev v reviji Variety, v katerem so bili kritični do Berlinala, da se ni dovolj jasno opredelil do vojne na območju Gaze, se bo končal v nedeljo, ko bodo na ogled še nekateri filmi iz festivalskega programa.
Na lanskem Berlinalu, ki poleg Cannesa in Benetk velja za enega od največjih filmskih festivalov, je zlatega medveda za najboljši film prejel norveški film Sanje, ki ga je režiral Dag Johan Haugerud.
