Berlinale bodo zaključili s podelitvijo nagrad

V glavnem tekmovalnem programu so filmi At the Sea Kornela Mundrucza , Etwas ganz Besonderes Eve Trobisch , Gelbe Briefe Ilkerja Cataka , Rose Markusa Schleinzerja in The Loneliest Man in Town , ki sta ga režirala Tizza Covi in Rainer Frimmel .

Berlinale se bo zaključil s podelitvijo nagrad.

V tekmi za zlatega in srebrne medvede so med drugim še Queen at Sea Lancea Hammerja, Kurtulus Emina Alperja, Wolfram, ki ga je režiral Warwick Thornton, ter Rosebush Pruning režiserja Karima Ainouza.

Na čelu mednarodne žirije, ki bo podelila zlatega in srebrne medvede filmom v glavnem tekmovalnem programu, je nemški režiser Wim Wenders.

Slovenija je zastopana v tekmovalnem programu Perspektive in v tekmovalnem programu kratkih filmov. V prvem je v tekmi za nagrado celovečerni makedonsko-slovenski-srbski igrani film 17 makedonske režiserske Kosare Mitić.