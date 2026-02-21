Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Berlinale bodo zaključili s podelitvijo nagrad

Berlin, 21. 02. 2026 14.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Berlinale

V Berlinu bodo drevi podelili nagrade 76. mednarodnega filmskega festivala. Na letošnjem Berlinalu so skupaj prikazali približno 200 filmov. Za zlatega in srebrne medvede se v glavnem tekmovalnem programu poteguje 22 filmov.

V glavnem tekmovalnem programu so filmi At the Sea Kornela Mundrucza, Etwas ganz Besonderes Eve Trobisch, Gelbe Briefe Ilkerja Cataka, Rose Markusa Schleinzerja in The Loneliest Man in Town, ki sta ga režirala Tizza Covi in Rainer Frimmel.

Berlinale se bo zaključil s podelitvijo nagrad.
Berlinale se bo zaključil s podelitvijo nagrad.
FOTO: Profimedia

V tekmi za zlatega in srebrne medvede so med drugim še Queen at Sea Lancea Hammerja, Kurtulus Emina Alperja, Wolfram, ki ga je režiral Warwick Thornton, ter Rosebush Pruning režiserja Karima Ainouza.

Na čelu mednarodne žirije, ki bo podelila zlatega in srebrne medvede filmom v glavnem tekmovalnem programu, je nemški režiser Wim Wenders.

Slovenija je zastopana v tekmovalnem programu Perspektive in v tekmovalnem programu kratkih filmov. V prvem je v tekmi za nagrado celovečerni makedonsko-slovenski-srbski igrani film 17 makedonske režiserske Kosare Mitić.

Preberi še Na desetine filmskih ustvarjalcev kritičnih do Berlinala glede odnosa do Gaze

V tekmovalni program kratkih filmov se je uvrstil kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica.

76. Berlinale, ki ga je zaznamovalo dogajanje okoli javnega pisma več filmskih ustvarjalcev v reviji Variety, v katerem so bili kritični do Berlinala, da se ni dovolj jasno opredelil do vojne na območju Gaze, se bo končal v nedeljo, ko bodo na ogled še nekateri filmi iz festivalskega programa.

Na lanskem Berlinalu, ki poleg Cannesa in Benetk velja za enega od največjih filmskih festivalov, je zlatega medveda za najboljši film prejel norveški film Sanje, ki ga je režiral Dag Johan Haugerud.

berlinale podelitev nagrad film

Redek prizor: Leonardo DiCaprio v javnosti skupaj z očetom

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543