Berlinale prihodnje leto v dveh delih

Organizatorje Berlinala, ki za festivalske dogodke običajno prodajo okoli 330.000 vstopnic in ki so še oktobra optimistično verjeli, da bodo festival, ki tradicionalno poteka februarja, izpeljali v živo, so sicer mestne oblasti že dlje časa opozarjale na epidemiološke razmere. V Berlinu so vse do konca januarja zaprte vse kinodvorane kot tudi druga kulturna prizorišča.

Festival, ki naj bi potekal po prvotnih načrtih v živo med 11. in 21. februarjem 2021, prirejajo že od leta 1951 v sivem zimskem času, da ga popestrijo "z bliščem in glamurjem".

Berlinale je v letošnji, 70. izdaji ponudil 340 filmov z vsega sveta. Zlatega medveda 70. Berlinala so podelili filmuZla niiranskega režiserja Mohammada Rasoulofa.