Berlinale: Rebecca Miller odprla festival s komedijo o moči ljubezni

Osrednje prizorišče festivala Berlinale Palast je prvi večer dogodka odmevalo s protivojnimi slogani in glasovi za osvoboditev Irana izpod diktatorskega režima. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski si je prek videa vzel veliko časa, da nagovori filmsko srenjo. Nekatere zvezde so nagovor poslušale s solznimi očmi, med njimi ameriška igralka Anne Hathaway in iranska igralka, tudi članica mednarodne žirije, Golshifteh Farahani , spet drugi so, ko so mislili, da jih kamera ne snema, zdolgočaseno prežvekovali in čakali na bolj sproščujoče tone.

Berlinale: Rebecca Miller je odprla festival s komedijo o moči ljubezni She came to me.

Te je prinesel film v maniri screwball komedije She came to me ameriške režiserke Rebecce Miller. Režiserka in scenaristka je na Berlinalu nazadnje gostovala leta 2016 s filmom Maggie ima načrt v sekciji Panorama, pred tem je leta 2009 tekmovala s filmom Skrivno življenje Pippe Lee. Millerjeva je postala sinonim za neodvisen film, za komedijo, ki jo določata inteligenca in globina, in za nekoga, s katerim si želijo sodelovati zvezde. Anne Hathaway, ki je že od neuspešne avdicije pred leti vedela, da sta si z režiserko usojeni, je tudi koproducentka filma o ljubezenskih zvezah v najrazličnejših oblikah.

Kot je na novinarski konferenci povedala Miller, sta ljubezen in sovraštvo po njenem mnenju gonilni sili človeštva. Prepričana je, da ljubezen ljudi spremeni za vedno in tako je tudi z njenimi junakinjami in junaki. Prepletajo se skladatelj v ustvarjalni krizi (Peter Dinklage) in kapitanka ladijskega vlačilca, odvisna od romantičnih predstav zveze in seksa (Marisa Tomei), najstnika iz različnih socialnih razredov (Evan Ellison in Harlow Jane), psihoterapevtka (Hathaway), ki jo k prestopu k nunam vabi božja ljubezen, ljubezen med materjo (Joanna Kulig) in hčerjo (Jane), vse pa se dogaja v New Yorku, ki ga režiserka odmakne od pričakovanih filmskih vedut.