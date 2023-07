Berlinale z drastičnimi varčevalnimi ukrepi

Vodji Berlinala Mariette Rissenbeek in Carlo Chatrian sta opravila revizijo strukture festivala in posledično je sedaj predvidena koncentracija programa in prestrukturiranje festivala. "Kulturne ustanove in festivali so, tako kot mnoga druga družbena področja, ob enakih proračunih prizadeti zaradi znatnega povišanja stroškov," je sporočil vodstveni par.