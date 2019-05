Besni oboževalci s peticijo nad finalno sezono Igre prestolov: Serija si zasluži smiselno zgodbo!

Tuji mediji poročajo o peticiji besnih oboževalcev serije Igra prestolov, ki so že zbrali okoli 500.000 podpisov z zahtevo, da se osma in zadnja sezona serije ponovno posname. Zgodba naj bi bila namreč daleč od tistega, čemur so se nadejali.

Oboževalci serije Igra prestolov so bili od zaključka zadnje, sedme sezone (27. avgusta, 2017) več kot leto dni v nestrpnem pričakovanju prihajajoče osme sezone in obenem velikega finala – tako zaradi nadaljevanja zgodbe, ki je v zadnji epizodi sedme sezone poskrbela za nepričakovane preobrate in prizore, ob katerih je marsikomu zaledenela kri po žilah in zastal dih, kot zaradi napovedi ustvarjalcev, da bodo finalni deli popolnoma drugačni od vsega, kar smo lahko videli do sedaj.

Ustvarjalci serije obljubljali spektakularno osmo sezono: nekaterih oboževalcev niso prepričali FOTO: Profimedia

A oboževalci po ogledu prvih epizod precej razočarano odgovarjajo: ''Do sedaj je bilo videti preveč napak ... '' Serija, ki je v finalnih delih obljubljala daljši časovni razpon posamezne epizode kot tudi boljšo tehnično dovršenost, je namreč dostavila tudi nekaj spodrsljajev. Ti bi očem površnega gledalca morda ostali skriti, a so pod drobnogledom zvestih oboževalcev, pozornih na usak najmanjši detajl, hitro zaokrožili na spletnih forumih. Ne gre spregledati niti dejstva, da so bili dosedanji deli posneti po knjižni podlagi ameriškega avtorjaGeorgea Raymondqa Richarda Martina (Pesem ledu in ognja), slednji pa še vedno ni spisal svojih sklepnih dveh romanov. Ustvarjalci serije so se zato odločili 'zgodbo vzeti v svoje roke' in sami spisati nadaljevanje. ''Neuspešno,'' trdi pol milijona razočaranih oboževalcev, ki so med drugim že izrazili željo in prošnjo, da se finalni deli napišejo in ustvarijo od začetka.

Zbrali že okoli 500.000 podpisov za snemanje novih delov finalne sezone FOTO: Profimedia