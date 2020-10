Bette Midler potrdila nadaljevanje kultnega filma o čarovnicah

Igralke se bodo v drugi del filma 'Čarovnice se vračajo' iz leta 1993 vrnile v prvotni zasedbi. Kot sestre Sanderson iz Salema, ki jih po tristo letih na noč čarovnic obudi urok, bodo znova blestele Bette Midler, Sarah Jessica Parker in Kathy Najimy. Vse tri so ustvarjalcem filma svoje sodelovanje že potrdile.

Bette Midlerje končno potrdila novico, o kateri so oboževalci temačne komedije razpredali že nekaj časa. Film Čarovnice se vračajo (Hocus Pocus), ki je gledalce zabaval pred 27 leti, se bo vrnil s prvotno igralsko zasedbo. Na velikih platnih so takrat blestele ravno Midlerjeva, v družbi Sarah Jessice Parker in Kathy Najimy, ki so navduševale v vlogah sester Sanderson.

icon-expand Kathy Najimy, Bette Midler in Sarah Jessica Parker kot sestre iz Salema, ki se po 300 letih vrnejo v svoj dom. FOTO: Profimedia

Film, pod katerega se je kot režiser podpisal Kenny Ortega, je pripovedoval zgodbo o treh sestrah iz Salema v Massachusettsu, ki so bile obsojene na smrt, po tristo letih pa se po prekinjenem uroku vrnejo, in to ravno na noč čarovnic. 74-letna Bette Midler, ki se je v filmu pojavila kot sestra Winifred, je v nedavni pogovorni oddaji potrdila novico o povratku v čarovniški kostum: ''Želeli so posneti nadaljevanje in tako so nas vprašali, ali nas sodelovanje zanima. Seveda, vse tri smo rekle ja. Popolnoma smo za.''

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

To pa ni prva združitev sester Sanderson. Igralka je povedala, da se bo zlobni trio zbral že ob virtualnem dobrodelnem dogodku, le dan pred ameriškim halloweenom. To bo priložnost, da se bodo znova pripravile na vloge, ki so se gledalcem priljubile pred skoraj tremi desetletji. ''To je tako neverjetno, odkar smo se prelevile v te like je minilo toliko časa. Občutek, znova obleči vse te obleke ... Res bizarno, zato, ker takoj znova padeš v enak odnos in enako obnašanje, ki je naše like zaznamovalo pred toliko časa. Občutek imam, kot da bi naš premor trajal zgolj samo en vikend in ne skoraj trideset let''je še dodala. Čarovnice se vračajo 2 se torej zares vračajo, kdaj pa bodo lahko gledalci uživali v njihovih vragolijah, pa zaenkrat še ni znano.

icon-expand Bette Midler kot čudaška Winifred - Winnie Sanderson FOTO: Profimedia