Beyoncé decembra turnejo prenaša na veliko platno

Po Taylor Swift tudi Beyoncé turnejo prenaša na veliko platno. Zvezdnica je le nekaj trenutkov po zaključku zadnjega nastopa na svoji turneji Renaissance Tour napovedala prihod dokumentarnega filma Renaissance: A Film By Beyoncé. Film bo vključeval posnetke koncertov, vsebino iz zakulisja in še več, kar je razvidno tudi v dvominutnem napovedniku. Oboževalci bodo na izid filma morali potrpežljivo čakati do decembra.

"Gre za Beyoncéin namen, trdo delo, vpletenost v vse vidike produkcije, njen ustvarjalni um in namen ustvariti svojo zapuščino ter obvladati svojo obrt," se glasi zapis, ki spremlja napovednik filma. Spomnimo, pevkina turneja je bila nadvse uspešna, obiskalo jo je več kot 2,7 milijona oboževalcev. "Beyoncéjina turneja je ustvarila zatočišče svobode in skupnega veselja."

"Ko nastopam, sem samo svobodna," v napovedniku pove pevka. "Cilj te turneje je bil ustvariti kraj, kjer so vsi svobodni in nihče ni obsojan. Začni znova, začni na novo, ustvari novo. To je bistvo renesanse."