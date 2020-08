Beyonce predstavila vizualni album in v ospredje postavila afriško prebivalstvo

Priljubljena pevka Beyonce je že večkrat nastopila v različnih filmskih produkcijah in pokazala svoj igralski talent, zdaj pa je navdušila tudi kot producentka. Njen novi vizualni album Black is King je dokaz, da nima le pevskih in igralskih sposobnosti, ampak tudi produkcijsko žilico. Na kanalu Disney+ je album izšel približno leto dni po izidu filma Levji kralj , pri katerem je Beyonce glas posodila Simbovi prijateljici Nali in za film posnela tudi vso glasbo.

Videoposnetke vseh pesmi je zvezdnica tako združila v film, v katerem so zbrani številni vplivi: od mitologije do zgodovine državljanskih pravic in afrofuturizma, hkrati pa v ospredje postavlja temnopolto prebivalstvo. Dokazala je tudi svoje veliko zanimanje za avantgardni film. Med referencami za vizualni album so režiserka Julie Dashz dramo iz leta 1991 Daughters of the Dust, švicarska likovna umetnica Pipilotti Rist, filmski ustvarjalec Jonas Mekas, režiser David Lynch, režiserka Kasi Lemmons, filmski ustvarjalec Terence Nancein režiser Terrence Malick.

Beyoncejin namen je opozoriti na veličino in lepoto afriškega prebivalstva, tako je preteklo leto preživela na snemanju, urejanju in raziskovanju te tematike, pri nastajanju pa so sodelovali ljudje iz Gane, Nigerije in Južne Afrike.