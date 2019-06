Bi bila Sophie Turner idealna, da ga zaigra v filmu?

Kot smo že pisali, je 58-letni pevec in DJ Boy George potrdil, da bodo o njem in njegovi karieri posneli hollywoodski film. Zdaj pa je pevec zasedbe Culture Club ponudil že prvi "sladkorček", ko je v najnovejšem intervjuju razkril, da bi ga na velikem platnu lahko uprizorila 23-letna zvezdnica Sophie Turner.

"Da, zadeva gre naprej, pri studiu MGM. Napisal in režiral bo Sacha Gervasi. Bilo pa je nekaj zanimivih predlogov, kdo bi me lahko zaigral. Eden najbolj zanimivih je bila Sophie Turner. Ljudje bodo rekli, pa saj te ne more zaigrati, saj je vendar ženska. A ko sem bil star 17 let, bi mi bilo super, če bi bil ona," je v svojem slogu v radijskem intervjuju povedal George.