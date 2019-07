Bi lahko Jack v Titaniku preživel?

Leonardo, Margot in Brad skupaj igrajo v novem filmu Once Upon a Time in Hollywood.

Brad Pitt, Margot Robbie in Leonardo DiCaprio skupaj igrajo v novem filmu Once Upon a Time in Hollywood, ki je letos na filmskem festivalu v Cannesu doživel svojo premiero. V enem od mnogih intervjujev so Leonarda presenetili z večnim vprašanjem o filmu Titanik, ki je bil posnet leta 1997. Soigralca sta ga v kot potisnila z dilemo, ki še vedno mori številne oboževalce legendarnega filma: ali so bila vrata, na katerih sta v ledeno mrzli vodi slonela Jack in Rose, dovolj velika, da bi preživela oba?

Novinar je 44-letnemu igralcu zastavil kočljivo vprašanje, ali bi se lahko njegov lik v Titaniku stisnil k Rose in preživel, ne pa zmrznil v ledeno mrzlem oceanu? Leonardo nad vprašanjem ni bil navdušen in je samo zmajal z glavo, ker je verjetno vprašanja po vseh teh letih že naveličan.