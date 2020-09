Film o Srebrenici med kandidati za nominacijo za oskarja

Prav letos mineva 25 let od srebreniškega genocida. RežiserkaJasmila Žbanić je v svojem najnovejšem filmu predstavila dogajanje v Srebrenici, potem ko so julija leta 1995 vanjo vkorakale sile bosanskih Srbov in v nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov, je zapisala hrvaška tiskovna agencija Hina. Scenarij za film je nastal na podlagi zapisov in spominov Hasana Nuhanovića iz Srebrenice, ki je leta 1995 sodeloval z nizozemskimi modrimi čeladami, katerih naloga je bila zaščititi Bošnjake, ki so se zatekli v Srebrenico, a je niso mogli izvajati. Nuhanović je sicer tekom nastajanja filma prekinil sodelovanje z režiserko pri scenariju, saj naj bi ona določene zgodbe predstavila na neprimeren način.