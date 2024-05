Bill Skarsgård bo ponovno stopil v čevlje strašnega klovna.

Švedski igralec Bill Skarsgård se vrača v vlogo strašnega klovna po imenu Pennywise, po kateri je tudi najbolj znan. Igralec bo ponovno postal Tisto v okviru prihajajoče serije Welcome to Derry , ki bo služila kot predzgodba dvema filmskima uspešnicama iz leta 2017 in 2019. Skarsgård bo pri njej sodeloval tudi kot producent.

Tako kot filma Tisto in Tisto: Drugo poglavje, bo tudi serija navdih črpala iz knjige Stephena Kinga o skupini otrok, ki jih preganja strašljiva pojava, največkrat v obliki klovna. Pri seriji bodo sodelovali ustvarjalci, ki so moči združili že pri obeh filmih. "Navdušen sem, da se zgodba o Derryju, najstrašljivejšem mestu v Mainu, nadaljuje," je dejal avtor knjige in dodal, da je vesel, da bosta taktirko ponovno vihtela brat in sestra režiser Andy in producentka Barbara Muschietti.

"Kot najstnika sva eden za drugim brala Kingovo knjigo, dokler se ni popolnoma uničila. Tisto je epska zgodba, ki vsebuje veliko več, kot nam je uspelo zajeti v filmih. Komaj čakava, da deliva globine Stephenovega romana, vse od srčnosti, humorja, človečnosti in groze," sta ob najavi serije povedala brat in sestra.