Billie Eilish bo nastopila v kratkem filmu o Simpsonovih

To je četrti kratki film o Simpsonovih, ki ga bodo predvajali, pred tem je bil premierno predstavljen film s tematiko iz Vojne zvezd in je nosil naslov Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap. Lansko leto so predstavili tudi kratki film z Marvelovo tematiko, njegov naslov pa je bil The Good, The Bart And The Loki.

V preteklih letih so v seriji Simpsonovi gostovali že mnogi glasbeniki, med njimi tudi Paul McCartney, Johnny Cash, James Brown, skupina Red Hot Chili Peppers, pred kratkim pa še pevec The Weeknd.