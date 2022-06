Billie Eilish in Ariana DeBose med povabljenimi v ameriško filmsko akademijo

Ameriška filmska akademija, ki odloča o prejemnikih oskarjev, bo medse sprejela 397 novih članov, med katerimi je kar nekaj preteklih nominirancev in zmagovalcev. Med povabljenimi sta tudi Billie Eilish in Ariana DeBose.

Med 397 imeni so tudi Kodi Smit-McPhee, Jessie Buckley, Jesse Plemons, Troy Kotsur in drugi. Predstavniki ameriške filmske akademije so svojo odločitev sporočila pred dnevi, seznam imen pa je zelo razgiban, saj povabljenci zastopajo različna področja filmske in tudi glasbene industrije.

icon-expand Billie Eilish je povabljena med tiste, o katerih bodo odločali za podelitev oskarja. FOTO: Profimedia

Vabila so prejeli tudi igralci Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Sheryl Lee Ralph, Renate Rensve in Anya Taylor-Joy, režiserji Reinaldo Marcus Green, Ryusuke Hamaguchi, Sian Heder in Jonas Poher Rasmussen, pisci in scenaristi Zach Baylin, Takamasa Oe in Alex Ross Perry ter filmski kritik Leonard Maltin. Akademiji se tako pridružuje 44 odstotkov žensk, 37 odsotkov povabljenih pa je iz v preteklosti etnično oziroma rasno nezadostno zastopanih skupnosti. Organizacija teži k temu, da bi postala bolj mednarodna, zato je kar polovica vabil romala v roke umetnikom, ki ne živijo v Združenih državah.

icon-expand Čast je doletela tudi oskrajevko Ariano DeBose FOTO: AP