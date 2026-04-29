Film/TV

Billie Eilish in James Cameron združila moči v koncertnem filmu

London, 29. 04. 2026 17.28

K.Z.
Billie Eilish in James Cameron

Pevka Billie Eilish in režiser James Cameron sta združila moči in skupaj posnela koncertni film. Posnetki so nastali lani v sklopu njene svetovne turneje Hit Me Hard And Soft na štirih nastopih, ki jih je imela v Manchestru, dokumentarec pa je v 3D-tehniki.

Tudi Billie Eilish ima svoj koncertni film. Režisersko taktirko zanj je prevzel James Cameron, ki je najbolj znan po filmu Titanik in franšizi Avatar, nastal pa je v sklopu pevkine svetovne turneje Hit Me Hard And Soft, njene največje doslej. Dokumentarec je že doživel premiero v Londonu, pevka pa je v izjavi za BBC o oboževalcih, ki so prišli na koncerte v Manchester, dejala, da so eno njenih najljubših občinstev in jih ima preprosto rada.

FOTO: Profimedia

Mnogi teh so pripotovali tudi na premiero v London, kjer sta na modri preprogi pred dvorano skupaj pozirala tudi pevka in režiser, ta pa je v smehu ob pevkinem prihodu, ki so ga pospremili z glasnim vzklikanjem, dejal: "Tega zame niso naredili!"

Tako za 24-letnico kot za 71-letnika je bil to prav poseben projekt, idejo za film pa je dobila režiserjeva žena Suzy, ki se je zaradi okoljskega aktivizma spoznala s pevkino mamo Maggie Baird. "Dobri mali James Cameron mi je poslal elektronsko pošto, v kateri me je vprašal, če bi me zanimalo, da bi posnel 3D-film mojega koncerta. Nikoli nisem niti pomislila na to, res je bila neverjetna ideja," je povedala zvezdnica.

FOTO: Profimedia

V filmu pa ni glavna zvezda le pevka, temveč tudi njeni oboževalci, je dejal Cameron. Ti pa navdušenja nad Eilish niso skrivali niti na premieri, kjer so nekateri imeli težave celo z govorom. "To je najsrečnejši dan mojega življenja," je povedala ena od njih. Režiser je v film vključil tudi njihove izjave, v katerih so pojasnili, kako se počutijo ob poslušanju pevkine glasbe.

24-letnica jim je hvaležnost izkazala tudi na premieri, kjer si je vzela čas, da je podpisovala avtograme in se z njimi fotografirala. "Želim biti takšna umetnica, kot bi bila oboževalka," je povedala Cameronu, ki pa je priznal, da je bil, ko jo je spoznal, tudi sam zelo navdušen.

Razlagalnik

James Cameron je eden najuspešnejših in najbolj vplivnih filmskih režiserjev, scenaristov in producentov v zgodovini Hollywooda. Znan je po svoji pionirski uporabi naprednih vizualnih učinkov in tehnologij, kot je 3D-snemanje, ki jo je populariziral s filmom Avatar. Režiral je nekatere izmed finančno najuspešnejših filmov vseh časov, med drugim Titanik, ki je prejel rekordnih 11 oskarjev, in znanstvenofantastične klasike, kot sta Terminator in Aliensi. Njegov prispevek k filmski industriji vključuje tudi raziskovanje globin oceanov, kar pogosto vključuje v svoje dokumentarne projekte.

3D-tehnologija ali stereoskopski film je tehnika, ki v gledalcu ustvari iluzijo globine in tridimenzionalnosti prostora. To doseže s prikazovanjem dveh rahlo zamaknjenih slik, ki ustrezata perspektivi levega in desnega očesa. Ko gledalec nosi posebna očala, njegovi možgani ti dve sliki združijo v enotno podobo z globino. V kontekstu koncertnih filmov ta tehnologija omogoča občinstvu, da se počuti, kot da so dejansko prisotni v dvorani, saj se zdi, da se izvajalci in oder nahajajo neposredno pred njimi.

Maggie Baird je ameriška igralka, glasbenica in scenaristka, ki je bolj znana kot mati glasbenih zvezdnikov Billie Eilish in Finneasa O'Connella. Poleg svoje kariere v zabavni industriji je Baird zelo aktivna na področju okoljskega aktivizma in zagovorništva za podnebno pravičnost. Ustanovila je neprofitno organizacijo Support + Feed, ki se osredotoča na boj proti podnebnim spremembam in prehranski negotovosti s spodbujanjem rastlinskih prehranskih navad. Njena vloga pri usmerjanju karier njenih otrok in njeno delo na področju trajnosti sta ključna elementa njene javne podobe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
24ur.com Billie Eilish Pisarno v celoti gledala kar 30-krat: Vse znam na pamet
24ur.com Miley Cyrus izdala duet s supermodelom Naomi Campbell
24ur.com Biografski film o Joni Mitchell bo režiral Cameron Crowe
Moskisvet.com Seksi pevka ujeta med vročim poljubljanjem igralke
24ur.com Meryl Streep bo zaigrala legendarno Joni Mitchell
24ur.com Kate Winslet o režiserju Jamesu Cameronu: Vedno ima prav
24ur.com Billie Eilish s poljubom potrdila romanco s pevcem skupine The Neighbourhood
Priporoča
bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Osem let pozneje razkriva, kaj jo je gnalo naprej
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Njune poročne fotografije preplavile splet
Njune poročne fotografije preplavile splet
Vrača se sanjski moški Blaž
Vrača se sanjski moški Blaž
vizita
Portal
Medicinski sestri brez opozorila počila možganska žila
Tiha bolezen, ki prizadene 40 % odraslih
Tiha bolezen, ki prizadene 40 % odraslih
Medicina prihodnosti je tukaj: robotski skener z umetno inteligenco zaznava znake kožnega raka
Medicina prihodnosti je tukaj: robotski skener z umetno inteligenco zaznava znake kožnega raka
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
