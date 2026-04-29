Billie Eilish in James Cameron združila moči v koncertnem filmu

Tudi Billie Eilish ima svoj koncertni film. Režisersko taktirko zanj je prevzel James Cameron, ki je najbolj znan po filmu Titanik in franšizi Avatar, nastal pa je v sklopu pevkine svetovne turneje Hit Me Hard And Soft, njene največje doslej. Dokumentarec je že doživel premiero v Londonu, pevka pa je v izjavi za BBC o oboževalcih, ki so prišli na koncerte v Manchester, dejala, da so eno njenih najljubših občinstev in jih ima preprosto rada.
Mnogi teh so pripotovali tudi na premiero v London, kjer sta na modri preprogi pred dvorano skupaj pozirala tudi pevka in režiser, ta pa je v smehu ob pevkinem prihodu, ki so ga pospremili z glasnim vzklikanjem, dejal: "Tega zame niso naredili!"
Tako za 24-letnico kot za 71-letnika je bil to prav poseben projekt, idejo za film pa je dobila režiserjeva žena Suzy, ki se je zaradi okoljskega aktivizma spoznala s pevkino mamo Maggie Baird. "Dobri mali James Cameron mi je poslal elektronsko pošto, v kateri me je vprašal, če bi me zanimalo, da bi posnel 3D-film mojega koncerta. Nikoli nisem niti pomislila na to, res je bila neverjetna ideja," je povedala zvezdnica.
V filmu pa ni glavna zvezda le pevka, temveč tudi njeni oboževalci, je dejal Cameron. Ti pa navdušenja nad Eilish niso skrivali niti na premieri, kjer so nekateri imeli težave celo z govorom. "To je najsrečnejši dan mojega življenja," je povedala ena od njih. Režiser je v film vključil tudi njihove izjave, v katerih so pojasnili, kako se počutijo ob poslušanju pevkine glasbe.
24-letnica jim je hvaležnost izkazala tudi na premieri, kjer si je vzela čas, da je podpisovala avtograme in se z njimi fotografirala. "Želim biti takšna umetnica, kot bi bila oboževalka," je povedala Cameronu, ki pa je priznal, da je bil, ko jo je spoznal, tudi sam zelo navdušen.
James Cameron je eden najuspešnejših in najbolj vplivnih filmskih režiserjev, scenaristov in producentov v zgodovini Hollywooda. Znan je po svoji pionirski uporabi naprednih vizualnih učinkov in tehnologij, kot je 3D-snemanje, ki jo je populariziral s filmom Avatar. Režiral je nekatere izmed finančno najuspešnejših filmov vseh časov, med drugim Titanik, ki je prejel rekordnih 11 oskarjev, in znanstvenofantastične klasike, kot sta Terminator in Aliensi. Njegov prispevek k filmski industriji vključuje tudi raziskovanje globin oceanov, kar pogosto vključuje v svoje dokumentarne projekte.
3D-tehnologija ali stereoskopski film je tehnika, ki v gledalcu ustvari iluzijo globine in tridimenzionalnosti prostora. To doseže s prikazovanjem dveh rahlo zamaknjenih slik, ki ustrezata perspektivi levega in desnega očesa. Ko gledalec nosi posebna očala, njegovi možgani ti dve sliki združijo v enotno podobo z globino. V kontekstu koncertnih filmov ta tehnologija omogoča občinstvu, da se počuti, kot da so dejansko prisotni v dvorani, saj se zdi, da se izvajalci in oder nahajajo neposredno pred njimi.
Maggie Baird je ameriška igralka, glasbenica in scenaristka, ki je bolj znana kot mati glasbenih zvezdnikov Billie Eilish in Finneasa O'Connella. Poleg svoje kariere v zabavni industriji je Baird zelo aktivna na področju okoljskega aktivizma in zagovorništva za podnebno pravičnost. Ustanovila je neprofitno organizacijo Support + Feed, ki se osredotoča na boj proti podnebnim spremembam in prehranski negotovosti s spodbujanjem rastlinskih prehranskih navad. Njena vloga pri usmerjanju karier njenih otrok in njeno delo na področju trajnosti sta ključna elementa njene javne podobe.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.