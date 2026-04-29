Billie Eilish in James Cameron združila moči v koncertnem filmu

Tudi Billie Eilish ima svoj koncertni film. Režisersko taktirko zanj je prevzel James Cameron, ki je najbolj znan po filmu Titanik in franšizi Avatar, nastal pa je v sklopu pevkine svetovne turneje Hit Me Hard And Soft, njene največje doslej. Dokumentarec je že doživel premiero v Londonu, pevka pa je v izjavi za BBC o oboževalcih, ki so prišli na koncerte v Manchester, dejala, da so eno njenih najljubših občinstev in jih ima preprosto rada.

Billie Eilish in James Cameron FOTO: Profimedia

Mnogi teh so pripotovali tudi na premiero v London, kjer sta na modri preprogi pred dvorano skupaj pozirala tudi pevka in režiser, ta pa je v smehu ob pevkinem prihodu, ki so ga pospremili z glasnim vzklikanjem, dejal: "Tega zame niso naredili!" Tako za 24-letnico kot za 71-letnika je bil to prav poseben projekt, idejo za film pa je dobila režiserjeva žena Suzy, ki se je zaradi okoljskega aktivizma spoznala s pevkino mamo Maggie Baird. "Dobri mali James Cameron mi je poslal elektronsko pošto, v kateri me je vprašal, če bi me zanimalo, da bi posnel 3D-film mojega koncerta. Nikoli nisem niti pomislila na to, res je bila neverjetna ideja," je povedala zvezdnica.

V filmu pa ni glavna zvezda le pevka, temveč tudi njeni oboževalci, je dejal Cameron. Ti pa navdušenja nad Eilish niso skrivali niti na premieri, kjer so nekateri imeli težave celo z govorom. "To je najsrečnejši dan mojega življenja," je povedala ena od njih. Režiser je v film vključil tudi njihove izjave, v katerih so pojasnili, kako se počutijo ob poslušanju pevkine glasbe. 24-letnica jim je hvaležnost izkazala tudi na premieri, kjer si je vzela čas, da je podpisovala avtograme in se z njimi fotografirala. "Želim biti takšna umetnica, kot bi bila oboževalka," je povedala Cameronu, ki pa je priznal, da je bil, ko jo je spoznal, tudi sam zelo navdušen.