Film/TV

'Bilo mi je v čast sodelovati z Robertom Duvallom'

Los Angeles, 17. 02. 2026 07.53 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Robert Duvall

Svet filmske umetnosti je razžalostila novica, da je umrl z oskarjem nagrajeni igralec Robert Duvall. 95-letnemu zvezdniku filmov Boter in Apokalipsa zdaj so se poklonili številni igralski kolegi, ki so pohvalili njegov talent in ga označili za ikono sodobnega filma.

Po smrti igralca Roberta Duvalla, ki je za film Nežno usmiljenje prejel oskarja, so se mu poklonili številni kolegi, ki so z njim v minulih desetletjih sodelovali ali pa se zgolj po njem zgledovali. Viola Davis ga je označila za ikono, Al Pacino je zapisal, da mu je bilo v čast sodelovati z njim, Michael Keaton pa se je poslovil od prijatelja.

Robert Duvall v filmu Sodnik.
Robert Duvall v filmu Sodnik.
FOTO: Profimedia

Al Pacino, ki je z Duvallom zaigral v Botru, je v izjavi za Press Association dejal: "Bilo mi je v čast sodelovati z Robertom Duvallom. Bil je rojen igralec, kot pravijo. Njegove povezanosti, razumevanja in fenomenalnega talenta se bomo vedno spominjali. Pogrešal ga bom."

Igralec Walton Goggins je bil del igralske zasedbe filma Apostol, ki je premiero doživel leta 1997. Scenarij in režijo je prevzel Duvall, v njem pa je tudi zaigral. Goggins je na družbenem omrežju delil več fotografij, na katerih pozirata skupaj, ob njih pa zapisal: "Nebesna luč je izgubila svoj sijaj. Vsekakor vsaj zame. Bobby Duvall, najboljši pripovedovalec zgodb vseh časov, nas je pravkar zapustil. Bil je moj prijatelj in mentor." Dodal je, da je imel privilegij, da je lahko delal z njim, a to, da ga je poznal, je bila ena najpomembnejših izkušenj v njegovem življenju. "Bil je moja zvezda severnica. Moj junak," je zaključil.

Da ji je bilo v čast, da je lahko sodelovala z Duvallom, je dejala tudi Viola Davis. "Vedno sem občudovala tvoje upodobitve vzvišanih moških, ki so bili vedno tihi in hkrati dominantni v svoji človeškosti. Bil si ikona, velikan. Veličina nikoli ne umre," je še dodala ob naštevanju filmov, v katerih je sodeloval pokojni igralec.

Igralec Michael Keaton je ob Duvallovi smrti na družbenem omrežju zapisal, da je bil zvezdnik personificirana veličina' in dodal: "Še en prijatelj je odšel. Skupaj sva igrala in postala prijatelja. Na moji terasi sva preživela čudovito popoldne in se pogovarjala o konjih."

Robert Patrick, ki je nekoč zaigral Duvallovega sina, je na družbenem omrežju zapisal: "Vedno bom ponosen, da sem lahko zaigral njegovega sina. Počivaj v miru, brat." Delil je več njunih skupnih fotografij, med njimi tudi eno s pripisom Bobby na terasi po čudovitem kosilu, ki ga je pripravila njegova žena'.

Pisatelj Stephen King je na družbenem omrežju preprosto delil zapis Duvallovega najbolj znanega stavka iz filma Apokalipsa zdaj: "Obožujem vonj napalma zjutraj!" Dodal je: "Počivaj v miru, Robert Duvall."

Adam Sandler je Duvalla označil za človeka z izjemnim humorjem in dodal: "Eden največjih igralcev, kar smo jih kdaj imeli. Čudovit človek za pogovor in smeh. Zelo sem ga imel rad. Vsi smo ga. Toliko filmov, ki so postali legendarni. Poglejte jih, ko boste lahko."

robert duvall smrt igralec odzivi

Na sporedu že 800 epizod kultne animirane serije Simpsonovi

