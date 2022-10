Biografija? Ne, izkušnja Bowieja kot človeka

"Vsi ti trenutki bodo izgubljeni kot solze v dežju," so slovite besede replikanta iz ZF mojstrovine Iztrebljevalec , ki ga je upodobil kultni Rutger Hauer , medtem ko nas film takoj "zbombardira" še s prizori iz Meliesovega Potovanja na Luno (1902), Metropolisa (1927) Fritza Langa , celo Plana 7 iz vesolja Eda Wooda , zraven pa lahko slišimo Bowiejevo Hello Spaceboy . Ziggy Stardust . Nekdo, ki je kot supernova padel na zemljo. David je kajpak zaigral v Možu, ki je padel na Zemljo (1976) Nicolasa Roega .

"Si tam, David? Se zavedaš globlje eksistence, morda se začasno pomiriš, da zares ni začetka in konca. In ugotoviš, da se trudiš razumeti globoko skrivnost. Že od svojega šestnajstega leta sem bil prepričan, da bom imel največjo avanturo, ki jo je kdor koli kdaj koli imel," nam David Bowie pove na samem začetku filma Moonage Daydream (pesem z albuma Ziggy Stardust and the Spiders from Mars ) in tudi filmskega napovednika. Že na začetku nam tako hitro postane jasno, da smo pred potovanjem, izkušnjo, ki bo nekaj posebnega.

'Kaj je vaša fantazija? – Bowie!'

Z Bowiejem se je vedno povezoval fanatizem. Jok oboževalk, ki so ga v sedemdesetih čakale pri stranskih vratih in zgrešile. "Kaj je, od kod je prišel, je človek, je vesoljec?" so se jele spraševati. Ko je Ziggy Stardust leta 1972 vletel na oder oddaje Top of the Pops, ga je Bowie naslednje leto s koncertom na odru londonskega Hammersmith Odeona že upokojil, D. A. Pennebaker pa o tem posnel verjetno najboljši koncertni film vseh časov, pri katerem se močno napaja prvi del filma Bretta Morgena. Bowie dejansko deluje kot vesoljec, popolnoma izven in iznad vsega. All The Young Dudes, posnetki s snemanja videospota za pesem Life on Mars?. "Zelo je vznemirljiv, največji je, naličen je, a zelo seksi," o njem hitijo govoriti oboževalke in celo oboževalci.

"Nikoli nisem vprašal Jezusa za nasvet, vse sem moral poskusiti sam," je Bowie dejal ob neki priložnosti. Biseksualnost in da se baha z njo? Pa kaj še. Že 1973 so v zvezi s tem poročali, da je ta postala sprejemljiva. "Ljudje vedno iščejo mesto v družbi, posameznika v sebi, jaz pa imam vedno v glavi nek puding novih idej. Vse je smetje in to je čudovito," nam razlaga David.

"Bowiemanija" se pravzaprav zdi kot "beatlemanija". David je kot poveljnik, oboževalci pa so njegovi vesoljski kadeti. Zbiralec osebnosti. "Ne verjamem v boga, verjamem v energijo, zanima me, kakšno je moje mesto v vesolju," meni vesoljski rock zvezdnik, ki ga je upodabljal v Ziggyju.

Umetnik ne obstaja, vsi so ustvarjeni v domišljiji oboževalcev. "Za ta svet me ne skrbi, vseeno mi je, če se jutri razstreli ..." so bili pomisleki umetnika, ki nam potem skuša razložiti, kaj mu pomeni umetnost in kako bi jo rad izrazil, kakšni občutki ga prevevajo kot pevca, pisca pesmi, kiparja, slikarja, videoumetnika.

"Postavljam se v nevarne situacije, da vidim, kako se bom znašel, recimo, šel sem živet v Los Angeles, mesto, ki ga sovražim, da bi videl, kako bo to vplivalo na moje pisanje pesmi," pravi v odlomku iz dokumentarca Cracked Actor. Spomnite se le, kako "zadet" je bil kot gost v TV šovu Dicka Cavetta? Pa ste slišali, kaj je Bowie dejansko povedal in govoril?