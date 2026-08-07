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Biografski film Michael bo dobil nadaljevanje

Los Angeles, 07. 08. 2026 18.45 pred dvema dnevoma 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Jaafar Jackson

Biografski film o Michaelu Jacksonu bo dobil nadaljevanje. Drugi del zgodbe o življenju pokojnega pevca naj bi začeli snemati konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta, je za Variety povedal filmski producent Adam Fogelson, njihov cilj pa je, da ga v kinodvoranah premierno predstavijo konec leta 2027 oziroma v začetku 2028.

Prvi film pripoveduje zgodbo o začetku kariere Michaela Jacksona, pokojnega pevca pa je upodobil njegov nečak Jaafar Jackson. Prikazuje vzpon skupine Jackson 5, zaključi pa se s turnejo Bad, ki jo je pokojni zvezdnik izvedel v 80. letih prejšnjega stoletja. Film z naslovom Michael je postal prvi biografski film z milijardnim dobičkom.

Film Michael je najbolj donosen biografski film.
Film Michael je najbolj donosen biografski film.
FOTO: Profimedia

"Posnetih imamo kar nekaj nadaljevanj prizorov, še posebej tistih, ki prikazujejo glasbeno dogajanje, in jih bomo skoraj zagotovo vključili v film. Trenutno se najbolj osredotočamo na to, da bomo za pravo ceno lahko posneli najboljše in najbolj donosno nadaljevanje filma. To bo občinstvo želelo in bo pričakovalo po tem, kar smo jim ponudili s prvim delom," je še povedal Adam Fogelson.

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Že pred premiero prvega filma so mnogi pričakovali, da se bo ta dotaknil obtožb spolnih zlorab otrok, s katerimi se je moral soočati pevec, a so scenarij zaradi poravnave, ki jo je družina Jackson sklenila z enim od tožnikov, spremenili, film pa se te tematike ne dotakne.

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KOMENTARJI1

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jdelsud
07. 08. 2026 20.32
UAU, kaj takega? Saj kdor si je prvi del ogledal je vedel, da bo nadaljevanje, ker je taksen konec, da mora bit nadaljevanje.
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