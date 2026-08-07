Biografski film Michael bo dobil nadaljevanje

Prvi film pripoveduje zgodbo o začetku kariere Michaela Jacksona, pokojnega pevca pa je upodobil njegov nečak Jaafar Jackson. Prikazuje vzpon skupine Jackson 5, zaključi pa se s turnejo Bad, ki jo je pokojni zvezdnik izvedel v 80. letih prejšnjega stoletja. Film z naslovom Michael je postal prvi biografski film z milijardnim dobičkom.

Film Michael je najbolj donosen biografski film. FOTO: Profimedia

"Posnetih imamo kar nekaj nadaljevanj prizorov, še posebej tistih, ki prikazujejo glasbeno dogajanje, in jih bomo skoraj zagotovo vključili v film. Trenutno se najbolj osredotočamo na to, da bomo za pravo ceno lahko posneli najboljše in najbolj donosno nadaljevanje filma. To bo občinstvo želelo in bo pričakovalo po tem, kar smo jim ponudili s prvim delom," je še povedal Adam Fogelson.