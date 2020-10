Biografski film o Davidu Bowieju bo luč sveta ugledal konec novembra

Dogajanje filma je postavljeno v leto 1971, ko je bil David Bowie na prvem potovanju v Združenih državah Amerike, na katerem ga je spremljal tudi ameriški publicist Ron Oberman , ki ga v filmu igra Marc Maron . V tem obdobju je Bowie ustvaril svoj alter ego Ziggy Stardust, ki je pomenil prelomnico v njegovi glasbeni karieri. Film so po pisanju filmske revije Variety začeli snemati julija 2019 v Torontu in v Združenih državah Amerike.

Svetovno premiero bi biografska pripoved morala doživeti že aprila letos na filmskem festivalu Tribeca, ki pa je bil zaradi pandemije covida-19 odpovedan. Igralca Johnnyja Flynna , ki bo glasbeno ikono upodobil, javnost pozna že po vlogi Dylana Witterja iz televizijske serije Lovesick . 37-letnik je tudi pevec in tekstopisec v zasedbi Johnny Flynn & The Sussex Wit, s katero je izdal tudi nekaj albumov.

David Bowie se je v zgodovino pop glasbe zapisal kot človek tisočerih obrazov, umetniških imen in glasbenih slogov, od glam rocka, soula do elektronske glasbe. Nastopil je tudi v več filmih in televizijskih produkcijah. Med njegove najbolj znane pesmi sodijo Let's Dance, Heroes , Life on Marster druge,svojo glasbo pa je posodil tudi filmu, ki je nastal po knjižni predlogi dela Mi otroci s postaje ZOO. Po večmesečnem boju z rakom je umrl januarja 2016, dva dni po 69. rojstnem dnevu.