Film/TV

Biografski film o Michaelu Jacksonu že podira rekorde

Los Angeles, 28. 04. 2026 18.56 pred 1 uro 3 min branja 4

K.Z. STA
Jaafar Jackson kot Michael Jackson

Težko pričakovani biografski film o enem najbolj uspešnih zvezdnikov Michaelu Jacksonu, ki je šele prišel na velika platna, podira rekorde gledanosti. Film o glasbeniku, ki ga je v filmu upodobil njegov nečak Jaafar Jackson, je z 217 milijoni dolarjev (185 milijonov evrov) v prvem vikendu postavil rekord za najbolj donosen biografski film.

Pred tem je bil na vrhu lestvice najbolj donosnih biografskih filmov muzikal Bohemian Rhapsody iz leta 2018, ki se osredotoča na življenje Freddieja Mercuryja in britansko skupino Queen. Film, v katerem je glavno vlogo upodobil igralec Rami Malek, je v prvem tednu predvajanja po svetu zaslužil 124 milijonov dolarjev (okoli 106 milijonov evrov).

Film o pokojnem Michaelu Jacksonu (1958-2009), ki ga je posnel režiser Antoine Fuqua, je presegel tudi zaslužek 180 milijonov dolarjev (okoli 154 milijonov evrov) filma Oppenheimer iz leta 2024, s čimer je postal najbolje gledan v premiernem vikendu.

Po poročanju portala BBC pa je film z naslovom Michael pri občinstvu sprejet nekoliko bolje kot pri kritikih, ki menijo, da biografski film prikazuje 'prečiščeno' različico Jacksonove kariere. Že pred začetkom distribucije so se porajala ugibanja, ali bo film vključeval tudi bolj kontroverzne vidike zvezdnikovega življenja, v katerem se je soočal tudi z obtožbami o spolnih zlorabah otrok.

Preberi še Veličastna premiera filma o Michaelu Jacksonu in Perpetuum Jazzile

V filmu tovrstne obtožbe, ki so bile vložene proti pevcu, niso omenjene. Filmski ustvarjalci so prvotno nameravali vključiti sklice na nekatere obtožbe, vendar so vsebino umaknili po tem, ko so odkrili sporazuma o nerazkritju, ki ga je Jackson sklenil z enim od tožilcev. Jackson je vseskozi vztrajal pri tem, da je nedolžen, in je bil leta 2005 obtožbe tudi oproščen spolne zlorabe otrok.

Preberi še Zvezdniški oboževalci Michaela Jacksona napolnili kar dve kinodvorani

Michael je bil večkrat predelan, dogajanje se tako konča leta 1988, preden so bile vložene kakršne koli obtožbe. Režiser Fuqua je minuli vikend za portal Deadline dejal, da je ponovno odkritje sporazuma o nerazkritju privedlo do "težkega obdobja", saj je morala filmska ekipa "ponovno premisliti o vsem". "Vsi filmi imajo različne izzive, a ta je bil edinstven," je menil in dodal, da se je ekipa težavi izognila tako, da se je osredotočila na Jacksonovo glasbeno kariero. Nastali film se močno opira na poustvarjene koncertne nastope in preučuje napet odnos z glasbenikovim očetom Josephom, ki ga v filmu igra nominiranec za oskarja Colman Domingo.

Preberi še Premiera biografskega filma o Michaelu Jacksonu: Manjkale sestri in hči

Ponovna snemanja so povzročila visoko ceno filma, ki naj bi znašal okoli 200 milijonov dolarjev (okoli 170 milijonov evrov). Film je tako postal eden najdražjih biografskih filmov vseh časov.

Dlje časa je Michael nastajal pod okriljem studia Lionsgate, ki je pridobil pravice za uporabo Jacksonove glasbe. Produciral ga je Graham King, ki je stal tudi za biografskim filmom o Freddieju Mercuryju in skupini Queen. Ta je v blagajnah po svetu zaslužil 911 milijonov dolarjev in bil nagrajen s štirimi oskarji.

Preberi še Bili so Jacksonova druga družina, zdaj ga obtožujejo posilstev in spolnih zlorab

Michael Jackson je postal svetovna legenda leta 1982 z albumom Thriller. V filmu je mogoče slišati tudi njegove uspešnice, kot so Beat It, Don't Stop Til You Get Enough, Wanna Be Startin' Somethin' in Billie Jean. Glavni igralec je za vlogo vadil gibe in ples skoraj tri leta.

Razlagalnik

Freddie Mercury, rojen kot Farrokh Bulsara, je bil britanski pevec, tekstopisec in frontman legendarne rock skupine Queen. Skupina, ki je nastala leta 1970 v Londonu, je znana po svojem inovativnem glasbenem slogu, ki je združeval elemente rocka, opere, popa in heavy metala. Mercury je veljal za enega najboljših vokalistov v zgodovini popularne glasbe, skupina pa je postavila nove standarde v produkciji albumov in spektakularnih koncertnih nastopih, kot je bil njihov nastop na Live Aid leta 1985.

Album 'Thriller', ki ga je Michael Jackson izdal leta 1982, velja za najbolje prodajani album vseh časov. Njegov vpliv na glasbeno industrijo je bil revolucionaren, saj je s svojimi videospoti, zlasti za naslovno skladbo, postavil temelje za moderno glasbeno televizijo in vizualno pripovedovanje zgodb. Album je uspešno premostil rasne bariere v radijskem predvajanju in združil različne žanre, kot so pop, rock, R&B in funk, s čimer je Jacksona dokončno utrdil kot globalno pop ikono.

Sporazum o nerazkritju, znan tudi pod angleško kratico NDA (Non-Disclosure Agreement), je pravno zavezujoča pogodba, s katero se podpisniki zavežejo, da določenih informacij ne bodo razkrili javnosti ali tretjim osebam. V filmski industriji se takšni sporazumi pogosto uporabljajo za zaščito poslovnih skrivnosti, vsebine scenarijev ali občutljivih osebnih podatkov, ki bi lahko vplivali na ugled oseb ali uspeh produkcije, če bi prišli v javnost predčasno.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
michael jackson film biografija pevec michael

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Desno
28. 04. 2026 20.23
Noro res
Odgovori
0 0
Desno
28. 04. 2026 20.22
Res kapo dol kkao je jaffar zadel Michaela
Odgovori
0 0
jablan
28. 04. 2026 20.16
🐑🐑🐑spet hitijo
Odgovori
0 0
Desno
28. 04. 2026 20.23
Zate so turške serije.... Samo navali
Odgovori
0 0
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Verstappen: Po svoji poti
