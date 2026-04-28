Biografski film o Michaelu Jacksonu že podira rekorde

Pred tem je bil na vrhu lestvice najbolj donosnih biografskih filmov muzikal Bohemian Rhapsody iz leta 2018, ki se osredotoča na življenje Freddieja Mercuryja in britansko skupino Queen. Film, v katerem je glavno vlogo upodobil igralec Rami Malek, je v prvem tednu predvajanja po svetu zaslužil 124 milijonov dolarjev (okoli 106 milijonov evrov).

Jaafar Jackson kot Michael Jackson FOTO: Profimedia

Film o pokojnem Michaelu Jacksonu (1958-2009), ki ga je posnel režiser Antoine Fuqua, je presegel tudi zaslužek 180 milijonov dolarjev (okoli 154 milijonov evrov) filma Oppenheimer iz leta 2024, s čimer je postal najbolje gledan v premiernem vikendu. Po poročanju portala BBC pa je film z naslovom Michael pri občinstvu sprejet nekoliko bolje kot pri kritikih, ki menijo, da biografski film prikazuje 'prečiščeno' različico Jacksonove kariere. Že pred začetkom distribucije so se porajala ugibanja, ali bo film vključeval tudi bolj kontroverzne vidike zvezdnikovega življenja, v katerem se je soočal tudi z obtožbami o spolnih zlorabah otrok.

V filmu tovrstne obtožbe, ki so bile vložene proti pevcu, niso omenjene. Filmski ustvarjalci so prvotno nameravali vključiti sklice na nekatere obtožbe, vendar so vsebino umaknili po tem, ko so odkrili sporazuma o nerazkritju, ki ga je Jackson sklenil z enim od tožilcev. Jackson je vseskozi vztrajal pri tem, da je nedolžen, in je bil leta 2005 obtožbe tudi oproščen spolne zlorabe otrok.

Michael je bil večkrat predelan, dogajanje se tako konča leta 1988, preden so bile vložene kakršne koli obtožbe. Režiser Fuqua je minuli vikend za portal Deadline dejal, da je ponovno odkritje sporazuma o nerazkritju privedlo do "težkega obdobja", saj je morala filmska ekipa "ponovno premisliti o vsem". "Vsi filmi imajo različne izzive, a ta je bil edinstven," je menil in dodal, da se je ekipa težavi izognila tako, da se je osredotočila na Jacksonovo glasbeno kariero. Nastali film se močno opira na poustvarjene koncertne nastope in preučuje napet odnos z glasbenikovim očetom Josephom, ki ga v filmu igra nominiranec za oskarja Colman Domingo.

Ponovna snemanja so povzročila visoko ceno filma, ki naj bi znašal okoli 200 milijonov dolarjev (okoli 170 milijonov evrov). Film je tako postal eden najdražjih biografskih filmov vseh časov. Dlje časa je Michael nastajal pod okriljem studia Lionsgate, ki je pridobil pravice za uporabo Jacksonove glasbe. Produciral ga je Graham King, ki je stal tudi za biografskim filmom o Freddieju Mercuryju in skupini Queen. Ta je v blagajnah po svetu zaslužil 911 milijonov dolarjev in bil nagrajen s štirimi oskarji.

Michael Jackson je postal svetovna legenda leta 1982 z albumom Thriller. V filmu je mogoče slišati tudi njegove uspešnice, kot so Beat It, Don't Stop Til You Get Enough, Wanna Be Startin' Somethin' in Billie Jean. Glavni igralec je za vlogo vadil gibe in ples skoraj tri leta.