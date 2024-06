Biografski film Vajenec že vzbudil Trumpovo jezo

Na 77. filmskem festivalu v Cannesu so premierno prikazali film Vajenec iranskega režiserja Alija Abasija. V njem je v vlogi bivšega predsednika ZDA in sedanjega republikanskega kandidata na letošnjih predsedniških volitvah Donalda Trumpa v mladih letih zaigral Sebastian Stan. Film je po poročanju medijev že vzbudil Trumpovo jezo.

Film Vajenec Donalda Trumpa prikazuje kot nekakšno brezobzirno pošast. "Vložili bomo tožbo in ukrepali proti očitno lažnim trditvam teh domnevnih filmskih ustvarjalcev," je Trumpov tiskovni predstavnik Steven Cheung po poročanju dpa povedal za revijo Variety.

Igralska zasedba filma Vajenec na rdeči preprogi v Cannesu FOTO: AP icon-expand

Film pripoveduje o vzponu Trumpa kot ambicioznega mladega nepremičninskega poslovneža v New Yorku v 70. in 80. letih minulega stoletja. Vajenec na začetku prikaže mladega Trumpa, obsedenega z željo, da bi se pridružil mestni eliti. Njegovo življenje spremeni srečanje z Royem Cohnom, čigar nauki, kot sta "Ničesar ne priznaj, vse zanikaj" in "Napadi, napadi, napadi", postanejo Trumpov manifest v njegovem življenju. Sebastian Stan, znan iz Marvelovih filmov o super junakih, igra Trumpa, Jeremy Strong je zaigral v vlogi njegovega neusmiljenega mentorja in odvetnika Cohna. Oba sta prejela izjemno dobre kritike. Sprva skoraj simpatičen portret trmastega, a naivnega povzpetnika prikazuje, kako se Trump postopoma spreminja, ko spoznava temne plati sklepanja poslov in okusi moč. Film uvede izjava, da je veliko dogodkov izmišljenih, in režiser to dodobra izkoristi pri brutalnih prizorih za zaprtimi vrati. V enem od njih prikazuje, kako Trump posiljuje svojo prvo ženo Ivano. Slednja je med ločitvenim postopkom Trumpa obtožila, da jo je posilil, a je pozneje obtožbo preklicala.

Režiser Ali Abbasi in Maria Bakalova na premieri filma Vajenec v Cannesu FOTO: AP icon-expand

"Želeli smo narediti punk rock različico zgodovinskega filma in se ne preveč pikolovsko ukvarjati s podrobnostmi in s tem, kaj je prav in kaj ne," je Ali Abbasi povedal za Vanity Fair. V Iranu rojeni režiser je sicer redni gost Cannesa. Njegov film Sveti pajek je bil pred dvema letoma prikazan v tekmovalnem programu. Pod scenarij se podpisuje Gabriel Sherman, novinar, ki je v 20. letih minulega stoletja poročal o nepremičninskem trgu za New York Observer in bil v pogostih stikih s Trumpom.

Ali Abbasi in Sebastian Stan FOTO: AP icon-expand