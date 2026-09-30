Bleščečo premiero filma Resnica o Verity obiskali številni znani obrazi

Na rdeči preprogi svetovne premiere v New Yorku se je zbrala bleščeča igralska ekipa filma Resnica o Verity. V ospredju so bile glavne zvezde temačnega psihološkega trilerja Anne Hathaway, Dakota Johnson in Josh Hartnett, pridružili pa so se jim še Ismael Cruz Córdova, režiser Michael Showalter in avtorica knjižne uspešnice Colleen Hoover.
Posebno pozornost je pritegnila visoko noseča Anne Hathaway, ki je trebušček poudarila v črni čipkasti obleki modne hiše Prabal Gurung, medtem ko je Johnsonova izbrala vpadljivo belo kombinacijo Calvina Kleina.
Na slovenski premieri v ljubljanskem Cineplexxu pa je naša ekipa poklepetala z znanimi Slovenci, ki so knjigo Resnica o Verity prebrali na dušek. "To je knjiga, ki me je do konca držala na trnih," je o veliki knjižni uspešnici dejala Anabel. "Igralci so mi nori, zgodba mi je všeč, ker imam rada takšne mistične kriminalke," pa je svoje navdušenje nad filmsko adaptacijo izrazila Gaja Prestor. Da ne gre za običajen film, je potrdila tudi Raiven. "Tipične romantične komedije, pri katerih že od začetka veš, da bo srečen konec, me ne pritegnejo," je dejala.
O filmu, predvsem pa o knjigi, sta v presežnikih govorili tudi vplivnici Ana Mačič Kotnik in Nastja Podvratnik; slednja pravi, da je prebrala že veliko kriminalk in razvila dober občutek za to, kakšen preobrat lahko pričakuje proti zaključku. "Pri tej knjigi nisem imela pojma, kaj me čaka," je povedala.
Psihološki triler je podzvrst trilerja, ki se namesto na fizično akcijo ali nasilje osredotoča na nestabilna čustvena stanja likov. Za ta žanr so značilni napetost, paranoja, nezanesljivi pripovedovalci in zapleteni duševni procesi, ki gledalca ali bralca prisilijo k nenehnemu dvomljenju v resničnost dogajanja in motive nastopajočih oseb.
Colleen Hoover je ameriška avtorica, ki je dosegla svetovno slavo predvsem s svojimi romani, ki jih pogosto uvrščamo v žanre romance in psihološke fikcije. Postala je fenomen v digitalni dobi, saj je njena priljubljenost močno narasla prek družbenih omrežij, kot je TikTok (skupnost BookTok). Znana je po tem, da v svoja dela vključuje čustveno intenzivne teme, nepričakovane preobrate in kompleksne medosebne odnose, ki bralce pritegnejo k hitremu branju.
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