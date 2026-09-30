Bleščečo premiero filma Resnica o Verity obiskali številni znani obrazi

Na rdeči preprogi svetovne premiere v New Yorku se je zbrala bleščeča igralska ekipa filma Resnica o Verity. V ospredju so bile glavne zvezde temačnega psihološkega trilerja Anne Hathaway, Dakota Johnson in Josh Hartnett, pridružili pa so se jim še Ismael Cruz Córdova, režiser Michael Showalter in avtorica knjižne uspešnice Colleen Hoover.

Posebno pozornost je pritegnila visoko noseča Anne Hathaway, ki je trebušček poudarila v črni čipkasti obleki modne hiše Prabal Gurung, medtem ko je Johnsonova izbrala vpadljivo belo kombinacijo Calvina Kleina.