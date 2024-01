Blišč in dobra volja na podelitvi častnih oskarjev

Sezona podelitev nagrad se nadaljuje in tokrat so bili na vrsti častni oskarji, ki so letos romali v roke treh umetnic in enega umetnika. Dogodek je na rdečo preprogo privabil številne zvezdnike, manjkali nista niti ekipi uspešnic Barbie in Oppenheimer .

Letni dogodek pripravi svet guvernerjev Akademije za filmsko umetnost in znanost, da bi priznal prispevke k industriji in življenjske dosežke. Včasih so častne oskarje podelili isti večer kot klasične zlate kipce, a se je to leta 2009 spremenilo in tako nagrajencem omogočilo zahvalne govore brez časovne omejitve. Dogodek, ki je bil prestavljen s prvotnega novembrskega datuma zaradi stavke igralcev, je tudi del dolge kampanje v boju za oskarja, zato tam niso manjkali glavni favoriti za letošnje kipce. Nominacije za oskarje bodo sicer znane 23. januarja.

Na podelitvi častnih oskarjev so med drugim blestele Margot Robbie, Emily Blunt, Florence Pugh, Carey Mulligan, Emma Stone in Lily Gladstone. Tudi igralci in režiserji niso zaostajali. Klasične in elegantne oprave so med drugim nadeli Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Bradley Cooper, Yorgos Lanthimos in Mark Ruffalo.

S častnim oskarjem so bili nagrajeni igralka Angela Bassett, komik Mel Brooke, filmska montažerka Carol Littleton in dolgoletna direktorica filmskega festivala Sundance Michelle Satter. Prireditev se je sicer odvila stran od televizijskih kamer, a to ne pomeni, da vpogleda na slavnostno večerjo niso imeli fotografi. Prav Angela Bassett je poskrbela za enega bolj fotografiranih trenutkov, ko je ob prejemu častnega oskarja poljubila stanovsko kolegico in prijateljico Regino King.