Bliža se začetek snemanja biografskega filma o Michaelu Jacksonu

"Menim, da ni umetnika, ki bi bil tako močan, karizmatičen in genialen na področju glasbe, kot je bil Michael Jackson. Na moje snemanje glasbenih videospotov so močno vplivali njegovi videospoti. Njegova glasba in podobe so del mojega pogleda na svet. Priložnosti, da njegovo zgodbo in glasbo prenesem na veliko platno, se nisem mogel upreti," je ob napovedi filma povedal Fuqua.

Po napovedih Lionsgata bo film osvetlil celotno Jacksonovo življenje. Z uspešnicami, kot so Billie Jean, Beat It in Thriller, je bil eden najbolj znanih pevcev na svetu. Njegovo podobo v javnosti so sicer očrnili njegov ekscentričen življenjski slog in obtožbe o spolnih zlorabah otrok, ki pa na sodišču niso bile potrjene. Pop zvezdnik, ki je že v otroštvu nastopal na odru s svojimi brati in sestrami, je umrl leta 2009, le nekaj mesecev pred načrtovano izvedbo poslovilnih koncertov This Is It.