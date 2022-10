Blok 27: napeta grozljivka o izginotjih otrok v beograjskem podzemlju

Vsi ljubitelji serije Stranger Things si lahko na VOYO ogledate srbsko horor serijo Blok 27, ki jo je navdihnila prav ta uspešnica. V njej spremljamo najstnike, ki se podajo po temačni poti nenavadnih izginotjih otrok, ob tem pa brskajo petdeset let v preteklost, ko je nastajal Novi Beograd.

icon-expand Srbsko grozljivko Blok 27 si lahko ogledate na VOYO. FOTO: VOYO

Blok 27 je grozljivka z elementi pustolovske fantazije, ki so jo navdihnili beograjski bloki, po katerih najstniki raziskujejo sumljivo preteklost mesta. Gre za zanimivo izvirno zgodbo, ki se vrača petdeset let v preteklost, ko so se gradili bloki Novega Beograda. Misterij gledalca popelje v temačno podzemlje polno skrivnosti in strahu.

Glavne vloge v seriji pripadajo najstnikom Emi Pendleberi, Veljku Ilinčiću in Stefanu Laziću, ki so zaigrali ob boku Ivane Mladenović, Aleksandra Gligorića in Branka Đurića. Grozljivko je ustvaril Ivan Knežević, nastala pa je pod režisersko taktirko Momira Miloševića in Milice Tomović. Blok 27 je bil na letošnjem sarajevskem filmskem festivalu nominiran kar v treh kategorijah: za najboljšo dramsko serijo, najboljši epizodični scenarij in najboljšo epizodično režijo dramske serije.