Bo Anthonyju Hopkinsu vloga v filmu o demenci prinesla nominacijo za oskarja?

Zvezdniški igralec Anthony Hopkins tokrat nastopa v filmu na temo demence The Father (Oče). Režiser in soscenarist filma, priznani francoski pisatelj Florian Zeller, je scenarij napisal prav z mislijo, da bo Hopkins nastopil v glavni vlogi: "To so bile moje sanje."

Želja Floriana Zellerja, ki se pod scenarij podpisuje skupaj z britanskim avtorjem Christopherjem Hamptonom, se je uresničila. Anthony Hopkins je podpisal pogodbo skupaj z oskarjevko Olivio Colman, ki v pretresljivi drami igra njegovo hčer. Film, ki vsebuje elemente trilerja in grozljivke, gledalca popelje v hitro miselno propadanje protagonista. Ne prepoznava več svojcev, v njegov svet in svet gledalca pa vstopijo neznanci. icon-expand Olivia Colman je nastopila v vlogi Anthonyjeve hčerke. FOTO: AP Po Zellerjevih besedah je zanimivo videti Hopkinsa, ki je znan po tem, da ima vedno vse pod nadzorom, v koži nekoga, ki izgublja nadzor. Film so po zimski premieri na festivalu Sundance pretekli teden prikazali na filmskem festivalu v Torontu, na filmska platna pa bo prišel pod okriljem produkcijske hiše Sony Pictures Classics decembra. Pojavile naj bi se tudi že govorice, da se 82-letnemu Hopkinsu za vlogo v filmu obeta šesta nominacija za oskarja.