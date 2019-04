Bo DMX po prihodu iz zapora spet zasijal v filmih?

Raper DMX je na začetku letošnjega leta prišel iz zapora, prvič po desetih letih, ko je zaigral v akcijski grozljivki The Bleeding (2009), pa ga bomo lahko gledali tudi v novem psihološkem trilerju.

Raper je poznan po filmih, kot so Romeo mora umreti (2000), Smrtni udarec (2001)inOd zibelke do groba (2003), zdaj pa bo zaigral detektiva ob Tari Reid in Michaelu Madsenu, ki bo lovil lik Brendana Sextona v filmu Kronika serijskega morilca (Chronicle of a Serial Killer). Režiser Steve Stanulis je prepričan, da bo kot detektiv odličen. V filmu bo zaigral tudi Jake Busey, ki smo ga nazadnje videli v novem Predatorju.

"Poznam njegovo delo in verjamem, da bo doprinesel drugačno dinamiko k liku. Zabavno bo delati z njim in ostalo ekipo," je za raperja izjavil režiser.

DMX je iz zapora prišel 25. januarja letos, potem ko je odsedel enoletno kazen zaradi utaje davkov. Menda ima že veliko ponudb za biografski film, obenem pa za letos načrtuje izdajo novega albuma.