Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Bo do konca leta znano, kdo bo naslednji James Bond?

London, 09. 09. 2026 10.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Roger Moore

James Bond velja za nekaj posebnega, ker njegova vloga igralca uvrsti v elitno skupino igralcev. Lik je v filmski seriji od Seana Conneryja do Daniela Craiga upodobilo le šest igralcev, oboževalci franšize pa se že dlje časa sprašujejo, kdo bi lahko bil naslednji. Njegovo ime bo morda znano do konca leta.

Napoved, da bodo posneli nov film iz franšize, ki se neuradno imenuje James Bond 26, so že pred časom objavili pri Amazon MGM Studios, potem ko je bil zadnji z naslovom Ni časa za smrt na ogled leta 2021. Oboževalci franšize tako že nekaj let ugibajo, kdo bi lahko kot glavni igralec nasledil Daniela Craiga. V zadnjem času so se ugibanja po pisanju britanskega BBC še okrepila.

Na zadnje je v vlogi Jamesa Bonda blestel Daniel Craig.
Na zadnje je v vlogi Jamesa Bonda blestel Daniel Craig.
FOTO: Profimedia

Med možnimi imeni, ki se omenjajo že mesece, če ne leta, so običajno Henry Cavill, Harris Dickinson, Jacob Elordi, Jack Lowden, James Norton, Jack O'Connell, Callum Turner in Aaron Taylor-Johnson. V ta krog so se v zadnjem času vključila še nova imena. Portal Variety je denimo omenjal, da se je k avdiciji za vlogo prijavil odrski igralec Tom Francis. Na strani Page Six so avgusta poročali, da bodo v tem mesecu sledile nadaljnje avdicije in da sta na seznamu zvezdnik iz Gladiatorja 2 Paul Mescal in igralec iz serije Odpadniški junaki Jack Barton.

Pri Amazon MGM Studios, ki upravlja s franšizo, so maja potrdili, da poteka kasting. Več podrobnosti niso razkrili, razen da bodo z oboževalci filmov o agentu 007 več novic delili ob pravem času.

Preberi še Bo Maya Jama, voditeljica Otoka ljubezni, novo Bondovo dekle?

Ena od producentk naslednjega filma Amy Pascal je sicer v intervjuju za Deadline na vprašanje, ali bi do konca leta lahko izvedeli ime novega Bonda, odgovorila, da bi to lahko bila "dobra stava". Pisec o dogajanju na področju zabavne industrije Daniel Richtman pa je prejšnji mesec na družbenih omrežjih zapisal, da je "slišal, da so v zadnjem krogu izbire igralcev za Jamesa Bonda in da so morda že našli svojega igralca".

james bond vloga igralec

Brata Gallagher v družinskem sožitju

24ur.com Seznam zvezdnikov, ki bi lahko bili naslednji James Bond
24ur.com Imamo novega James Bonda? Ponudba je na mizi, igralec tehta
24ur.com Kdo bo novi James Bond?
Moskisvet.com Malo znana dejstva o tajnem agentu 007
Moskisvet.com Novi James Bond je izbran: vsi govorijo o tem igralcu
24ur.com Aaron Taylor-Johnson eden izmed možnih kandidatov za novega Jamesa Bonda
24ur.com Novega Jamesa Bonda naj bi spoznali še pred koncem letošnjega leta
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
Kopitarjevi začeli novo življenje v Sloveniji
Kopitarjevi začeli novo življenje v Sloveniji
zadovoljna
Portal
Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja
Kosmate noge razdelile splet: na rdeči preprogi presenetila z nenavadno odločitvijo
Kosmate noge razdelile splet: na rdeči preprogi presenetila z nenavadno odločitvijo
Pozabite na usnjeno jakno, to jesen je v ospredju bomber
Pozabite na usnjeno jakno, to jesen je v ospredju bomber
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
vizita
Portal
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Jesen na krožniku: 6 vrst sadja, ki lahko pomaga uravnavati holesterol
Jesen na krožniku: 6 vrst sadja, ki lahko pomaga uravnavati holesterol
Preboj v nevrogenetiki: odkritih 36 novih genov tveganja
Preboj v nevrogenetiki: odkritih 36 novih genov tveganja
Pomanjkanje vitamina D: kdo ga res potrebuje in kako ukrepati
Pomanjkanje vitamina D: kdo ga res potrebuje in kako ukrepati
cekin
Portal
Eurojackpot rezultati razkrili, kam v Slovenijo gre 5+1
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
Brez pogodbe, brez zagotovil in brez načrta B: mesec dni pozneje je uspel
Brez pogodbe, brez zagotovil in brez načrta B: mesec dni pozneje je uspel
moskisvet
Portal
60 so nova 40: Salma Hayek praznuje brez zadržkov
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
Novi James Bond je izbran: vsi govorijo o tem igralcu
Novi James Bond je izbran: vsi govorijo o tem igralcu
dominvrt
Portal
'Tega pri zvezdnikih ne vidiš pogosto'. Drew Barrymore pokazala kuhinjo in presenetila oboževalce
Trend jeseni 2026 ni to, kar pričakujete
Trend jeseni 2026 ni to, kar pričakujete
Zdaj je pravi trenutek: vrtnine, ki ljubijo september
Zdaj je pravi trenutek: vrtnine, ki ljubijo september
Vsakodnevne navade za dolgotrajno čistočo in higieno v kopalnici
Vsakodnevne navade za dolgotrajno čistočo in higieno v kopalnici
okusno
Portal
Gulnaz in Ajda pripravili najboljši torti, zdaj delita recepta
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Ful gas
Ful gas
Nadgradnja
Nadgradnja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929