Bo do konca leta znano, kdo bo naslednji James Bond?

Napoved, da bodo posneli nov film iz franšize, ki se neuradno imenuje James Bond 26 , so že pred časom objavili pri Amazon MGM Studios, potem ko je bil zadnji z naslovom Ni časa za smrt na ogled leta 2021. Oboževalci franšize tako že nekaj let ugibajo, kdo bi lahko kot glavni igralec nasledil Daniela Craiga . V zadnjem času so se ugibanja po pisanju britanskega BBC še okrepila.

Med možnimi imeni, ki se omenjajo že mesece, če ne leta, so običajno Henry Cavill, Harris Dickinson, Jacob Elordi, Jack Lowden, James Norton, Jack O'Connell, Callum Turner in Aaron Taylor-Johnson. V ta krog so se v zadnjem času vključila še nova imena. Portal Variety je denimo omenjal, da se je k avdiciji za vlogo prijavil odrski igralec Tom Francis. Na strani Page Six so avgusta poročali, da bodo v tem mesecu sledile nadaljnje avdicije in da sta na seznamu zvezdnik iz Gladiatorja 2 Paul Mescal in igralec iz serije Odpadniški junaki Jack Barton.

Pri Amazon MGM Studios, ki upravlja s franšizo, so maja potrdili, da poteka kasting. Več podrobnosti niso razkrili, razen da bodo z oboževalci filmov o agentu 007 več novic delili ob pravem času.