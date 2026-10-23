Bo kmalu znano, kdo bo naslednji James Bond?

V nasprotju s preteklimi ugibanji The Hollywood Reporterja med kandidati za vlogo naj ne bi bilo igralca iz serije Evforija Jacoba Elordija in zvezdnik filma Grešniki Jacka O'Connella. Preizkus, ki bi se lahko zaključil že danes, naj bi obsegal tri dele - izvajanje kaskaderskih prizorov, preizkus nastopanja pred kamero in interpretacijo dialogov.

Daniel Craig FOTO: Profimedia

Izbrani igralec bo nadomestil Daniela Craiga, ki je vlogo Bonda prevzel v filmu Casino Royale iz leta 2006 in se od nje poslovil po svojem petem filmu Ni čas za smrt iz leta 2021.

Amy Pascal, ki bo producirala naslednji film o Bondu, je v začetku letošnjega leta za Deadline o izbiri igralca povedala, da je precej verjetno, da bo znan do konca leta. "Lotili smo se zelo metodično. Po sodelovanju s producentko Barbaro Broccoli v studiu lahko rečem, da bo težko stopiti v čevlje Daniela Craiga," je povedala in dodala: "Mora iti za nekaj zares drugačnega - vznemirljivega, razburljivega in novega."