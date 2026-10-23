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Bo kmalu znano, kdo bo naslednji James Bond?

London, 23. 10. 2026 16.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
James Bond

Iskanje igralca, ki bo v naslednjem filmu prevzel vlogo Jamesa Bonda, naj bi konec tedna vstopilo v sklepno fazo, saj bodo v Londonu potekale avdicije za to vlogo. Po poročanju portala Deadline so med kandidati za vlogo Callum Turner, znan iz filma One Night Only, Jack Lowden iz serije Slow Horses in Josh O'Connor iz serije Krona.

V nasprotju s preteklimi ugibanji The Hollywood Reporterja med kandidati za vlogo naj ne bi bilo igralca iz serije Evforija Jacoba Elordija in zvezdnik filma Grešniki Jacka O'Connella. Preizkus, ki bi se lahko zaključil že danes, naj bi obsegal tri dele - izvajanje kaskaderskih prizorov, preizkus nastopanja pred kamero in interpretacijo dialogov.

Daniel Craig
Daniel Craig
FOTO: Profimedia

Izbrani igralec bo nadomestil Daniela Craiga, ki je vlogo Bonda prevzel v filmu Casino Royale iz leta 2006 in se od nje poslovil po svojem petem filmu Ni čas za smrt iz leta 2021.

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Amy Pascal, ki bo producirala naslednji film o Bondu, je v začetku letošnjega leta za Deadline o izbiri igralca povedala, da je precej verjetno, da bo znan do konca leta. "Lotili smo se zelo metodično. Po sodelovanju s producentko Barbaro Broccoli v studiu lahko rečem, da bo težko stopiti v čevlje Daniela Craiga," je povedala in dodala: "Mora iti za nekaj zares drugačnega - vznemirljivega, razburljivega in novega."

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Naslednji film o Bondu, ki zaenkrat še nima naslova, bo režiral Kanadčan Denis Villeneuve, ki med drugim podpisuje režijo epske zgodbe Dune. Kot producent bo sodeloval tudi David Heyman, producent filmov o Harryju Potterju.

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