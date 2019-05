Bo legendarna modna ikona spet zaigrala v Jamesu Bondu?

Grace Jones , Jamajčanka, ki je svojo kariero začela kot supermodel, je na filmskem platnu zaslovela v filmu Konan uničevalec, v katerem je zaigrala skupaj še z eno legendo – Arnoldom Schwarzeneggerjem. Že leto pozneje je nastopila v filmu o Jamesu Bondu skupaj z Rogerjem Moorom – Od tarče do smrti, in se tako za večno vpisala v zgodovino deklet Jamesa Bonda. Ameriški mediji so ji takoj nadeli status velike modne ikone in naziv najbolj ekstravagantnega Bondovega dekleta, revija Vogue pa jo je razglasila za ultimativno modno ikono.

A njena prva in največja strast je bilo petje, tako si je zgradila glasbeno kariero, občasno je stopila tudi na modno brv, film pa je ostal na stranskem tiru. Zdaj pa se pojavljajo čedalje glasnejše govorice, da se legendarna zvezdnica vrača na filmsko platno, in to kar v novega Jamesa Bonda, ki ga trenutno snemajo: "Govori se, da na snemanje prihaja Grace Jones. Z Danielom Craigom naj bi posnela sceno."

"Vse je zelo vznemirljivo, kajti s tem naj bi se hkrati poklonili tudi pokojnemu igralcu Rogerju Mooru. Toda oboževalci bodo morali počakati do naslednjega leta, da bodo videli, kaj se bo res zgodilo." Moore je umrl maja 2017. Agenta 007 pa je upodobil v filmih Živi in pusti umreti(1973), Mož z zlato pištolo (1974), Vohun, ki me je ljubil(1977), Moonraker (1979), Samo za tvoje oči (1981), Octopussy (1983) ter Od tarče do smrti (1985).