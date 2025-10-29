Bo Sydney Sweeney novo Bondovo dekle? 'Kot James Bond bi se bolj zabavala'

Govorice o tem, da naj bi veljala za eno od favoritk za prihodnje Bondovo dekle, so prišle tudi do igralke Sydney Sweeney , kljub temu pa zaenkrat še ostaja skrivnostna. "Ne vem. Če sem iskrena, ne poznam vseh govoric o Bondu, vendar sem že od nekdaj velika oboževalka franšize in sem navdušena in radovedna, kaj bodo naredili z njo," je dejala.

Da bi Sweeney zaigrala kot Bondovo dekle, naj bi si po poročanju Varietyja posebej želel ustanovitelj Amazona Jeff Bezos. Kot je povedala, je njeno sodelovanje odvisno od scenarija. "A mislim, da bi se bolj zabavala, če bi zaigrala Jamesa Bonda," je še dodala.

Za zdaj je že znano, da bo scenarij za nov del o tajnem agentu 007 napisal Steven Knight, režiral pa ga bo Denis Villeneuve. Zadnji film o Bondu, s katerim se je končala serija filmov z Danielom Craigom v glavni vlogi, je iz leta 2021. Kdo bo nasledil Craiga, zaenkrat še ni znano. Med možnimi kandidati se omenja Britanca Aarona Taylor-Johnsona.

V začetku leta je za odmevno izjavo poskrbela britanska igralka Helen Mirren, ki je dejala, da je lik Jamesa Bonda prežet s seksizmom. "Cela serija filmov o Jamesu Bondu nikoli ni bila zame. Res ne. Nikoli nisem marala Jamesa Bonda. Nikoli mi ni bilo všeč, kakšne so bile tam ženske," je dejala.

Pravice za film je v začetku leta prejel Amazon MGM Studios.