Bo Tina Fey ustvarila priredbo kultnih Zlatih deklet?

Pred časom je po spletu zaokrožila fotografija, ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, na kateri so v vloge Zlatih deklet stopile igralke Amy Poehler , Maya Rudolph , Lisa Kudrow in Tina Fey . Slednja se je nedavno odzvala na govorice, ali s stanovskimi kolegicami pripravlja priredbo kultne serije.

"Slišala sem za to. Nikoli se ne bi dotaknila tega. Preveč je popolno. Originalna serija, te ženske. Tega se ne sme dotikati," je dejala igralka in tako ovrgla govorice, ki so se širile po spletu.

Spomnimo, serija Zlata dekleta je na televizijskih zaslonih prvotno kraljevala med letoma 1985 in 1992, tekom let pa s pomočjo pretočnih platform in ponovitev na malih ekranih osvojila tudi generacije, ki takrat niso bile rojene. V seriji so navduševale legendarne Betty White, Bea Arthur, Estelle Getty in Rue McClanahan.