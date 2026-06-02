Bo vloga obsedene partnerke 25-letnici prinesla oskarja?

Kaj se zgodi, ko si brezupni romantik Bear (igra ga Michael Johnston ) s pomočjo igrače, ki ima nadnaravne moči, zaželi, da bi se njegova prijateljica Nikki (igra jo Inde Navarrette ) iz otroštva zaljubila vanj? Pozor, razkritje zgodbe – nič dobrega.

Grozljivka Obsedenost, ki je nastala z omejenimi finančnimi sredstvi (slab milijon evrov, op. a.) in pod katero se je podpisal komaj 26-letni režiser Curry Barker, ima na IMDb visoko oceno 8,2/10, na portalu Rotten Tomatoes pa kar 96-odstotni delež kritikov, ki so zadovoljni z videnim. Film je po svetu do začetka junija zaslužil že slabih 130 milijonov evrov.

V filmu najbolj navdušuje prav 25-letna igralka mehiško-avstralskih korenin Inde Navarrette, za katero so tako gledalci kot kritiki prepričani, da si zasluži 'vsaj' nominacijo za prestižnega oskarja, če ne celo zmago. "Njeni obrazni izrazi, ko preide v popolno obsedenost, so nepozabni," so zapisali pri reviji Forbes, pri reviji Variety pa so poudarili: "Delo Inde Navarrette je izjemno pogumno in briljantno, volivci, ne narediti napake in jo ignorirati (pri nominacijah, op. a.)."