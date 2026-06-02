Bo vloga obsedene partnerke 25-letnici prinesla oskarja?

Kaj se zgodi, ko si brezupni romantik Bear (igra ga Michael Johnston) s pomočjo igrače, ki ima nadnaravne moči, zaželi, da bi se njegova prijateljica Nikki (igra jo Inde Navarrette) iz otroštva zaljubila vanj? Pozor, razkritje zgodbe – nič dobrega.
Grozljivka Obsedenost, ki je nastala z omejenimi finančnimi sredstvi (slab milijon evrov, op. a.) in pod katero se je podpisal komaj 26-letni režiser Curry Barker, ima na IMDb visoko oceno 8,2/10, na portalu Rotten Tomatoes pa kar 96-odstotni delež kritikov, ki so zadovoljni z videnim. Film je po svetu do začetka junija zaslužil že slabih 130 milijonov evrov.
V filmu najbolj navdušuje prav 25-letna igralka mehiško-avstralskih korenin Inde Navarrette, za katero so tako gledalci kot kritiki prepričani, da si zasluži 'vsaj' nominacijo za prestižnega oskarja, če ne celo zmago. "Njeni obrazni izrazi, ko preide v popolno obsedenost, so nepozabni," so zapisali pri reviji Forbes, pri reviji Variety pa so poudarili: "Delo Inde Navarrette je izjemno pogumno in briljantno, volivci, ne narediti napake in jo ignorirati (pri nominacijah, op. a.)."
Žanr grozljivke je bil v očeh Akademije veliko let spregledan, velik in pomemben korak pa se je zgodil prav na letošnjih oskarjih, ko sta kipca za najboljšo igralko v stranski vlogi in kipca za najboljšega igralca v glavni vlogi domov odnesla Amy Madigan za vlogo strašljive tete Gladys v grozljivki Ura izginotja ter Michael B. Jordan za vlogo dvojčkov v grozljivki Grešniki. Bo trend na naslednji podelitvi zlatih kipcev nadaljevala Inde Navarrette?
Oskarji, uradno imenovani nagrade akademije (Academy Awards), so prestižne filmske nagrade, ki jih vsako leto podeljuje ameriška Akademija filmskih umetnosti in znanosti. Ustanovljena je bila leta 1927 in deluje kot strokovna organizacija, katere namen je spodbujanje napredka na področju filmske umetnosti in znanosti. Nagrade veljajo za najvišje priznanje v filmski industriji, podeljujejo pa se v različnih kategorijah, kot so najboljši film, režija, igralske vloge ter tehnični dosežki.
Grozljivke so bile skozi desetletja pogosto spregledane s strani kritikov in akademij, saj so jih mnogi dojemali zgolj kot nizkoproračunsko zabavo, namenjeno šokiranju občinstva, namesto kot vrhunsko umetniško formo. Žanr je pogosto povezan z elementi, kot so kri, nasilje in nadnaravno, kar je v preteklosti veljalo za manj 'resno' ali 'prestižno' v primerjavi z dramami ali zgodovinskimi epopejami. Vendar se ta percepcija v zadnjih letih spreminja, saj sodobne grozljivke vse pogosteje vključujejo kompleksne psihološke teme, družbeno kritiko in vrhunsko igralsko izvedbo, kar jih postavlja ob bok drugim filmskim zvrstem.
Nizkoproračunski film je produkcija, ki nastane z relativno majhnimi finančnimi sredstvi v primerjavi s standardnimi studijskimi filmi. Takšni projekti pogosto zahtevajo veliko mero ustvarjalnosti in inovativnosti, saj morajo filmske ekipe doseči visoko kakovost z omejenimi viri, kot so manjša igralska zasedba, manj lokacij snemanja in bolj preprosti vizualni učinki. Pogosto se prav v takšnih okoliščinah rodijo izjemno izvirne ideje, saj omejitve silijo režiserje in scenariste k iskanju drugačnih, bolj osebnih in surovih načinov pripovedovanja zgodb.
